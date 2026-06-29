Легендарни глумац промијенио живот Брени и Боби: “Боба ме је замолио, ја сам му радо изашао у сусрет”

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Љубавна прича између балканске музичке звијезде Лепа Брена и прослављеног тенисера Слободан Боба Живојиновић већ деценијама важи за једну од најпознатијих и најстабилнијих на овим просторима.
Њихов брак траје више од три деценије, а од самог почетка био је обавијен пажњом јавности, луксузом и занимљивим судбинским околностима које су их спојиле.
Судбоносно „да“ изговорили су 7. децембра 1991. године у београдском хотелу ИнтерКонтинентал Белграде, а њихово венчање и данас се сматра једним од најраскошнијих друштвених догађаја тог времена на Балкану.
Према тадашњим медијским извјештајима, у организацију свадбе уложено је око 50.000 немачких марака, што је у том периоду била импресивна сума. На слављу је присуствовало око 600 званица, међу којима су била бројна позната лица из света музике, спорта и јавног живота.
За атмосферу је била задужена пјевачица Весна Шокчић, док је програм водио Саша Поповић. Кум на вјенчању био је славни тенисер Борис Бецкер, што је додатно допринело међународном сјају догађаја.
Брена је тада блистала у вјенчаници престижног бренда Диор, а гости су, према свједочењима, остали импресионирани организацијом и раскошним детаљима.
Сцена
Цијели живот је на естради, а многи и даље не знају које је годиште Лепа Брена
Како је пјевачица касније открила, гости су на свадбу стизали из цијелог свијета - из Аустралије, Америке и Новог Зеланда. Боба је, наводно, за ову прилику обезбједио специјалитете попут кавијара из Шведске, шампањца из Енглеске и розе вина из Шпаније. Вече је, како се наводи, било толико раскошно да се у првом сату попило и до 300 литара вина.
Иако данас дјелују као један од најскладнијих парова, њихова прича почела је сасвим неочекивано, захваљујући легендарном српском глумцу Велимир Бата Живојиновић.
Он је, према сопственим и Брениним сјећањима, имао кључну улогу у њиховом упознавању. На једној филмској премијери и догађају који је пратио промоцију, Бата је примјетио Бобу и предложио Брени да га упозна.
„Сјећам се да ме је Боба замолио да га упознам са својом партнерком из филма и ја сам му радо изашао у сусрет“, говорио је Бата, док је Брена касније препричавала како је управо он „погурао“ њихов сусрет.
Брена је касније признала да је Бобу прво приметила у медијима, на насловним странама, и да је већ тада осетила снажну симпатију.
Први њихов прави сусрет догодио се на премијери филма „Хајде да се волимо 2“. Бата их је тада, према њеним ријечима, готово „спојио погледом“, рекавши јој да се у просторији налази Боба.
Пјевачица је кроз масу пришла тенисеру и, како је сама описала, без задршке му рекла: „Па добро, шта си ти чекао до сада?“ - након чега су се спонтано загрлили и пољубили, као да се познају годинама.
Боба је био изненађен њеном директношћу, али је управо тај тренутак означио почетак њихове везе.
У јавности се често говорило и о Бобином имиџу „великог заводника“, али је Брена више пута истицала да је у односу са њим пронашла стабилност и партнерство које јој је одговарало у животном ритму испуњеном путовањима и каријером.
Данас, више од 30 година касније, њихова прича и даље се сматра једним од најпознатијих љубавних поглавља домаће јавне сцене - спој спорта, музике и судбинских сусрета који су, како многи вјерују, били предодређени још много прије него што су се и упознали.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
6 д0
Сцена
2 седм0
Сцена
1 мј0
Сцена
1 мј0
Најновије
11
22
11
20
11
17
11
15
11
07
Тренутно на програму