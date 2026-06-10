Лепа Брена продала вилу у Мајамију за пуно мање новца него што је тражила

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Лепа Брена и Слободан Боба Живојиновић продали су своју луксузну вилу у Мајамију.
Пар, који је донедавно био и сувласник "Гранд продукције", за раскошно здање на крају је добио нижу цијену од почетно тражене.
Вила смјештена тик уз Атлантски океан продата је за 14,2 милиона долара, стоји на страницама агенције за некретнине која ју је продавала.
Иако је ријеч о вртоглавом износу, пар је првобитно за њу тражио знатно више. Прије неколико година огласили су је по цијени од 16,9 милиона долара, да би је касније спустили на 14,6 милиона.
Раскошно здање простире се на 550 квадратних метара, а има шест спаваћих соба и седам купатила.
Кућа је опремљена лифтом, које води до крова, а намјештај је допремљен из Италије.
Предњи дио куће у потпуности је остакљен, док се у вањском дијелу налазе базен, ђакузи и љетна кухиња.
Посебност виле је и прилаз који власницима омогућује да с јахте уђу директно у дом.
Брена и Боба вилу су купили 2012. године за 950.000 долара и потом је реновирали.
На куповину их је наговорио њихов кум Ион Țириак, бивши румунски тенисер и успјешни пословни човјек.
Мјесечно одржавање виле коштало их је 2.000 долара.
Иако је Брена раније изјављивала како би вољела живјети у Мајамију, који је био омиљена дестинација породице Живојиновић, пар се на крају ипак одлучио на продају.
Сцена
1 седм0
Сцена
2 седм0
Сцена
3 седм0
Сцена
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6 ч0
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