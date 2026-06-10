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Усмрћене 62 свиње због афричке куге

Аутор:

АТВ
10.06.2026 18:20

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Усмрћене 62 свиње због афричке куге

Вирус афричке куге свиња потврђен је у мањем објекту са држаним свињама у насељу Иваново, на подручју општине Виљево у Осјечко-барањској жупанији, саопштило је Министарство пољопривреде, шумарства и рибарства Хрватске, након што је 9. јуна запримљен позитиван лабораторијски извјештај Хрватског ветеринарског института.

Обавезно усмрћивање

Одмах након потврде болести, надлежне ветеринарске службе започеле су спровођење свих прописаних мјера сузбијања и контроле болести у складу са законом, које укључују обавезно усмрћивање свих пријемчивих животиња у објекту, њих 62, те њихово нешкодљиво уклањање.

У току је спровођење епидемиолошког истраживања које проводи ветеринарска инспекција Државног инспектората Републике Хрватске, с циљем утврђивања извора заразе и могућих епидемиолошких контаката.

Објекат у којем је потврђена афричка куга свиња већ се налази у зони ограничења III, која је претходно одређена због избијања ове болести.

Министарство ће додатним рјешењем одредити зону заштите и зону надзирања унутар зоне III, у којима ће се спроводити додатне мјере контроле и спречавања даљег ширења болести, у складу са законодавством.

Даље мјере

У петак, 12. јуна 2026. године, у Осијеку ће бити одржан радни састанак надлежних служби, на којем ће, на основу прикупљених информација са терена, бити утврђене даље мјере одговора на појаву болести.

У Министарству истичу да, заједно са Државним инспекторатом, Хрватским ветеринарским институтом и овлашћеним ветеринарским организацијама, континуирано спроводе мјере спречавања, раног откривања и сузбијања афричке куге свиња.

Наглашавају да је систем на високом нивоу спремности, те да све надлежне службе поступају према унапријед утврђеним протоколима.

На крају су позвали све узгајиваче свиња да досљедно поштују биосигурносне мјере, сарађују са надлежним службама и хитно пријаве сваку сумњу на болест овлашћеном ветеринару.

(Агроклуб.ба)

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Тагови :

Афричка куга свиња

Хрватска

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