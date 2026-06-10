Бранимир Главаш правоснажно осуђен на седам година затвора

Аутор:АТВ
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Високи кривични суд потврдио је пресуду Жупанијског суда у Загребу којом је Бранимир Главаш осуђен на седам година затвора за ратни злочин над осијечким Србима 1991. године, док су његови суоптуженици такође добили безусловне затворске казне.
Како пише Јутарњи.хр, осим Главаша, Гордана Гетош-Магдић правоснажно је осуђена на четири године затвора због ратног злочина против цивилног становништва, а Динко Контић и Здравко Драгић на по три године.
Високи кривични суд Хрватске је жалбе оптужених и тужилаштва одбио као неосноване.
Суд је потврдио првостепену пресуду Жупанијског суда у Загребу из 2023. године. Главаш је тада, након што је га загребачки Жупанијски суд осудио на седам година, побјегао у БиХ, али се убрзо вратио у Хрватску.
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Главаш је у случају "Селотејп" осуђен за убиства и бацање српских цивила у ријеку у Осијеку, док је у другом случају "Гаража" првостепено осуђен за затварања и мучења српских цивила.
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