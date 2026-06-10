Logo

У Хрватској потврђена афричка свињска куга

Аутор:

АТВ
10.06.2026 08:59

Коментари:

0
У Хрватској потврђена афричка свињска куга
Фото: Pexel/cottonbro studio

У Осјечко-барањској жупанији, у Општини Виљево, регистрован је вирус афричке свињске куге, саопштило је Министарство пољопривреде, шумарства и рибарства Хрватске.

Присуство вируса Министарство је потврдило на основу лабораторијског извјештаја Хрватског ветеринарског института и одмах је започело спровођење свих прописаних мјера сузбијања и контроле болести у складу са законом, што подразумијева и обавезно усмрћивање свих животиња на објекту у којем је вирус регистрован, њих 62, као и њихово нешкодљиво уклањање.

Ротација полиција

Свијет

Драма у Атини: Димитрис Јанакопулос доживио саобраћајну несрећу!

У току је спровођење епидемиолошког истраживања које спроводи ветеринарска инспекција Државног инспектората Хрватске ради утврђивања извора заразе и могућих епидемиолошких контаката.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Афричка куга свиња

Хрватска

епидемија

Коментари (0)

Више из рубрике

Издата упозорења у Хрватској, стиже нагла промјена

Регион

Издата упозорења у Хрватској, стиже нагла промјена

3 ч

0
Издата упозорења у Хрватској, стиже нагла промјена

Регион

Издата упозорења у Хрватској, стиже нагла промјена

12 ч

0
Хеликоптеру МУП-а отказала оба мотора: Пилот спасио седам живота

Регион

Хеликоптеру МУП-а отказала оба мотора: Пилот спасио седам живота

14 ч

0
Прва правоснажна пресуда Звицеру: Осуђен на 16 година

Регион

Прва правоснажна пресуда Звицеру: Осуђен на 16 година

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

10

35

Нападнута америчка ратна флота

10

29

Стиже нагла промјена времена: Већ сутра пљускови, а ево шта нас чека за викенд

10

29

Бањалука изнајмљује пословне просторе у строгом центру

10

24

Скочио са ''Томе Винковића'' и погинуо

10

15

Пет хороскопских знакова у којима су рођене најмудрије жене

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner