У Хрватској потврђена афричка свињска куга

Аутор:АТВ
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У Осјечко-барањској жупанији, у Општини Виљево, регистрован је вирус афричке свињске куге, саопштило је Министарство пољопривреде, шумарства и рибарства Хрватске.
Присуство вируса Министарство је потврдило на основу лабораторијског извјештаја Хрватског ветеринарског института и одмах је започело спровођење свих прописаних мјера сузбијања и контроле болести у складу са законом, што подразумијева и обавезно усмрћивање свих животиња на објекту у којем је вирус регистрован, њих 62, као и њихово нешкодљиво уклањање.
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У току је спровођење епидемиолошког истраживања које спроводи ветеринарска инспекција Државног инспектората Хрватске ради утврђивања извора заразе и могућих епидемиолошких контаката.
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