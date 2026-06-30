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Минић: Охрабрује чињеница што млади парови купују плацеве у Љубињу

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 17:01

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Драпић и Минић
Фото: Screenshot / X

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас са начелником општине Љубиње Стевом Драпићем о пројектима који ће допринијети развоју ове локалне заједнице.

Минић је рекао да радује што је обнова хотела у поодмаклој фази, јер ће његово стављање у функцију дати снажан подстицај туризму.

"Охрабрује и чињеница да су продата 24 плаца, углавном младим брачним паровима који желе да граде свој дом у Љубињу", навео је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Уз реконструкцију превоја Жегуља, каже Минић, Влада Републике Српске наставља да буде поуздан партнер сваком пројекту који доноси бољи живот грађанима Српске.

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Тагови :

Саво Минић

Љубиње

Стево Драпић

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