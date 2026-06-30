Минић: Охрабрује чињеница што млади парови купују плацеве у Љубињу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас са начелником општине Љубиње Стевом Драпићем о пројектима који ће допринијети развоју ове локалне заједнице.
Минић је рекао да радује што је обнова хотела у поодмаклој фази, јер ће његово стављање у функцију дати снажан подстицај туризму.
"Охрабрује и чињеница да су продата 24 плаца, углавном младим брачним паровима који желе да граде свој дом у Љубињу", навео је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Уз реконструкцију превоја Жегуља, каже Минић, Влада Републике Српске наставља да буде поуздан партнер сваком пројекту који доноси бољи живот грађанима Српске.
Са начелником Љубиња Стевом Драпићем разговарао сам о пројектима који ће допринијети развоју ове општине.— Саво Минић (@minic_savo) June 30, 2026
Посебно радује што је обнова хотела у поодмаклој фази, јер ће његово стављање у функцију дати снажан подстицај туризму.
Охрабрује и чињеница да су продата 24 плаца, углавном… pic.twitter.com/RlKskoktYE
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
19
37
19
33
19
30
19
23
19
19
Тренутно на програму