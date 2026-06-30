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Цвијановић: Српска не прихвата БиХ у којој ће јој наметати одлуке, очекујем подршку свих посланика

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 15:37

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Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да очекује подршку свих посланика у Народној скупштини Републике Српске њеном вету на противуставан покушај именовања чланова Комисије за очување националних споменика БиХ на сједници Предсједништва.

Истиче да ће на тај начин бити постала порука да Српска не прихвата БиХ у којој ће јој неко наметати одлуке те да је ријеч о националном идентитету, културној баштини, Уставу и заштити оног ко не дозвољава прегласавање.

"Сигурна сам да ће наши посланици то препознати, не гледајући ко је из које политичке партије када је у питању неки виши чин", рекла је Цвијановићева те нагласила да су се ствари закомпликовале не због тога што је то желио српски члан Предсједништва БиХ, Република Српска или било ко од владајућих партија, већ због тога што је неко одлучио да "на мишиће" игнорише све процедуре и оно што је прописано Пословником и Уставом.

Цвијановићева је истакла да је предсједавајући предсједништва БиХ Денис Бећировић наметањем своје воље и самовољом показано каква је БиХ какву нам нуде, али и да је ту владајућа коалиција која каже да не прихватамо такву БиХ у којој нема равноправности.

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Истакла је да је то БиХ у којој влада дивљаштво, а не норма и процедура, у којој се неко ниподаштава, а други жели да зграби све.

"Заједнички кандидати владајуће коалиције у Српској управо ће бити брана томе, као и политике које води СНСД са партијама коалиције", истакла је Цвијановићева.

Она је нагласила да Српској треба стабилност, а не импровизације и бескарактерни људи који не могу да издрже притисак, не могу ништа да се договоре, а сутра треба да представљају интересе Републике Српске или да размишљају о њеној фискалној стабилности.

Цвијановићева је поновила да се на јучерашњој сједници Предсједништва БиХ догодила хајдучија и да је све што се дешавало било нелегално.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Српски члан предсједништва БиХ

Република Српска

Босна и Херцеговина

Народни посланик

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