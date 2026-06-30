Додик: Не вјерујем да ће СБ УН подржати даље постојање Хашког трибунала

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да вјерује да Савјет безбједности УН неће продужити мандат судијама Међународног резидуалног механизма за кривичне судове у Хагу који истиче данас.
"Не вјерујем да ће Савјет безбједности подржати његово даље постојање и да ће се отворити расправа о томе да ли је оснивање Хашког трибунала било правно засновано", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
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Он је навео да се води расправа о томе да ли је све што је суд у Хагу радио било правно утемељено.
Према његовом мишљењу, та институција је у великој мјери промашила свој циљ.
"Била је политички мотивисана и није била непристрасна. Дуго се сматрало да је тим пресудама исписана историја, али тек ће се видјети како ће се на то гледати у будућности“, оцијенио је Додик.
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Поставља се питање, истакао је Додик, како је суд који је, по мишљењу званичника Републике Српске, неправилно формиран и без довољног правног основа, могао да доноси пресуде.
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