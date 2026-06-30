Logo

Вулић: Апсолутна подршка Клуба СНСД-а српском члану Предсједништва БиХ

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 12:36

Коментари:

0
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић
Фото: ATV

Посланици СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ пружају апсолутну подршку српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић, изјавила је предсједавајућа Клуба посланика ове странке Сања Вулић истичући да је добро да посљедњу ријеч нема Предсједништво БиХ и људи који дерогирају ту институцију, већ Народна скупштина Републике Српске.

"Оног тренутка када српски члан Предсједништва БиХ покрене заштиту виталног националног интереса сигурна сам да ће радити свијест посланика Народне скупштине Републике Српске и то не само посланика СНСД-а и коалиционих странака већ свих искрених српских патриота. Крајње вријеме је да стане страни интервенционизам и да домаће институције одговорно доносе одлуке", рекла је Вулићева новинарима у Сарајеву.

Према њеним ријечима, ова БиХ нема будућност, не због тога што то Срби не желе већ управо што има /Жељка/ Комшића и /Дениса/ Бећировића, који оно што ваља и што се зове слово устава и закона не поштују и дерогирају.

"Комисија за очување националних споменика битна је за Србе јер све што је српско и свједочи о постојању Срба вијековима на овим просторима покушава на неки начин да се избрише од бошњачког политичког Сарајева и од, могу слободно рећи, лажних хрватских представника", нагласила је Вулићева.

Предсједавајућа Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому је указала на то да ће се уз српског члана Предсједништва БиХ борити за српско културно и историјско наслијеђе на овим просторима.

"Док је искрених чланова Предсједништва из реда српског народа каква је Цвијановић, ми ћемо се борити до посљедњег даха да се зна шта је српско јер су Срби најстарији на овим просторима. Постојимо вијековима, нисмо настали и измишљени што наша историја показује. Зато ћемо ми нашу историју и сачувати", додала је она.

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да ће Народна скупштина Републике Српске имати главну ријеч о одлуци о именовању чланова Комисије за заштиту националних споменика, коју је јуче прогласила деструктивном по витални национални интерес Републике Српске након што је изгласана на сједници Предсједништва без кворума.

Цвијановић је рекла да је предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић, који је предложио ову одлуку, спровео безакоње, те да су на сједници Предсједништва у више наврата прекршене уставне и пословничке процедуре.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сања Вулић

Жељка Цвијановић

Клуб СНСД

Представнички дом

Парламентарна скупштина БиХ

Коментари (0)

Прочитајте више

Жупљанин: Бећировић и Комшић игнорисали раније усаглашене ставове

Република Српска

Жупљанин: Бећировић и Комшић игнорисали раније усаглашене ставове

4 ч

0
српски делегат у Дому народа ПС БиХ Радован Ковачевић

БиХ

Ковачевић: Концепт отимања и присвајања српске историје, културе и насљеђа неће проћи

4 ч

2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик: СНСД ће подржати вето који је уложила Жељка Цвијановић

8 ч

0

Више из рубрике

Miodrag Malic osuđen zbog slike Radovana Karadžića i Ratka Mladića i dizanja tri prsta

БиХ

Носио слике Младића и Караџића: Потврђена пресуда против Миодрага Малића

3 ч

5
српски делегат у Дому народа ПС БиХ Радован Ковачевић

БиХ

Ковачевић: Концепт отимања и присвајања српске историје, културе и насљеђа неће проћи

4 ч

2
Сједница ПИК-a о избору високог представника у БиХ.

БиХ

Сједница ПИК-а: Хоће ли бити постигнут договор око имена?

5 ч

0
Сједница ПИК-a о избору високог представника у БиХ.

БиХ

Данас сједница ПИК-а: Хоће ли бити постигнут договор око имена?

9 ч

0

  • Најновије

16

19

Гајбе Кока-Коле свуд по путу: Несвакидашња незгода у БиХ

16

18

У стану бивше дјевојке убио њеног партнера: Након злочина погинуо у саобраћајној несрећи

16

14

Почетак јула овом знаку доноси прилику која може промијенити све

16

12

Исплативије купити косилицу: Цијене кошења траве издивљале

16

07

Жену у Мостару напало више особа, упутили јој и пријетње

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима