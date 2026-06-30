Ковачевић: Концепт отимања и присвајања српске историје, културе и насљеђа неће проћи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић поручио је да концепт отимања и присвајања српске историје, културе и насљеђа, који на просторима БиХ постоје вијековима, неће проћи и да је то јуче јасно поручила и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Ковачевић је рекао да је оно што се јуче десило у Предсједништву БиХ очигледан доказ како чланови Денис Бећировић, Жељко Комшић и политичко Сарајево виде БиХ.
"То је БиХ у којој се Срби и Република Српска не питају ништа, него им се намеће воља политичког Сарајева", истакао је Ковачевић.
Он је нагласио да је реакција Цвијановићеве била адекватна и да је показала јасну поруку да Републици Српској и Србима нико неће наметати ништа.
"Та небулоза да ви причате о томе да ћете у неку комисију послије 30 година враћати странце да прегласавају заједно са вама Србе и да онда за све то кажете да ту нема никаквог међународног елемента и да нема простора да српски члан Предсједништва уложи вето, односно заштиту виталног интереса Републике Српске, то је нешто што човјек не може ни да вјерује", рекао је Ковачевић новинарима.
Ковачевић је подсјетио на период када је у БиХ амбасадор САД-а био Мајкл Марфи.
"Ја морам да подсјетим на једну ствар. У претходном периоду када је у БиХ био присутан злотвор Мајкл Марфи, амерички амбасадор, добили смо информацију да је на једном састанку са представницима политичких странака из Сарајева рекао да у потпуности игноришу одлуке Републике Српске и да доносе одлуке као да су самостални, а када му је један од представника сарајевских странака поставио питање `а шта ћемо кад то исто ураде Срби из Републике Српске на истим позицијама на којима смо и ми`, онда им је он рекао `па онда ћемо да их гонимо кроз правосуђе`", подсјетио је Ковачевић.
Он је поновио да концепт БиХ у којем је дозвољено прегласавање Срба, без могућности да се бране, неће проћи, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
41
12
36
12
35
12
32
12
31
Тренутно на програму