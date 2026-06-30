Додик: СНСД ће подржати вето који је уложила Жељка Цвијановић

Аутор:АТВ редакција
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Посланици СНСД-а подржаће вето који је уложила српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на противуставан покушај именовања чланова Комисије за заштиту националних споменика, поручио је лидер ове странке Милорад Додик.
"Вјерујем да ће и посланици осталих странака стати у одбрану националног идентитета и насљеђа. Очекујем да се сви посланици из Републике Српске у Парламентарној скупштини недвосмислено изјасне о овом питању", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Према његовим ријечима, ради се умишљају /бошњачког члана Предсједништва Дениса/ Бећировића да може да спроводи самовољу и наметање.
"СНСД ће му још једном показати да не може. Договор у оквиру Устава може, диктат никада не може. Српски народ има славну историју, има богату културну баштину, има шта да чува и штити. У Народној скупштини ћемо то и доказати", нагласио је Додик.
Посланици СНСД-а подржаће вето који је уложила Жељка Цвијановић на противуставан покушај именовања чланова Комисије за заштиту националних споменика.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 30, 2026
Вјерујем да ће и посланици осталих странака стати у одбрану националног идентитета и насљеђа.
Очекујем да се сви посланици из…
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да ће Народна скупштина Републике Српске имати главну ријеч о одлуци о именовању чланова Комисије за заштиту националних споменика, коју је јуче прогласила деструктивном по витални национални интерес Републике Српске након што је изгласана на сједници Предсједништва без кворума.
Цвијановић је рекла да је предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић, који је предложио ову одлуку, спровео безакоње, те да су на сједници Предсједништва у више наврата прекршене уставне и пословничке процедуре.
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