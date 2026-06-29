Logo

Цвијановић напустила сједницу након безакоња Бећировића: Одлука о именовању чланова Комисије деструктивна по Српску

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 17:59

Коментари:

0
Цвијановић напустила сједницу након безакоња Бећировића: Одлука о именовању чланова Комисије деструктивна по Српску
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да је предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић спровео безакоње.

Цвијановићева је напустила сједницу Предсједништва након овог безакоња.

Цвијановићева је прогласила одлуку о именовању чланова Комисије за заштиту националних споменика деструктивном за витални национални интерес Републике Српске и најавила да ће ићи пред Народну скупштину Српске.

У Сарајеву је данас одржана сједница Предсједништва БиХ.

Горан Селак

БиХ

Селак поставио питање Суду и Тужилаштву: Важи ли то за све, или постоје двоструки аршини

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Српски члан предсједништва БиХ

Денис Бећировић

Предсједништво БиХ

Република Српска

Коментари (0)

Више из рубрике

Састанак Пуховца и Кордићеве

Република Српска

Српска и Црна Гора заједничким иницијативама развијају регионални туризам

2 ч

0
Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

Сутра сједница Колегијума НСРС, ево шта је на дневном реду

3 ч

0
Дан жалости у Републици Српској, заставе на пола копља

Република Српска

Одлука Владе: 4. јул Дан жалости у Српској

4 ч

1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Најљепша вијест је да имамо више првачића него лани

6 ч

3

  • Најновије

20

30

Циљ Бећировићевог насиља у Предсједништву је отимање српског националног насљеђа

20

21

Мелина открила зашто више не долази у БиХ

20

05

Грађани се купају на властиту одговорност: На Врбасу безбједне само три плаже

20

04

Прелазио мост, па пао са висине од 8 метара: Мушкарац задобио тешке повреде

19

50

Бањалучка приградска насеља и даље без воде - надлежни обећали рјешење у августу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима