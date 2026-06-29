Цвијановић напустила сједницу након безакоња Бећировића: Одлука о именовању чланова Комисије деструктивна по Српску

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да је предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић спровео безакоње.
Цвијановићева је напустила сједницу Предсједништва након овог безакоња.
Цвијановићева је прогласила одлуку о именовању чланова Комисије за заштиту националних споменика деструктивном за витални национални интерес Републике Српске и најавила да ће ићи пред Народну скупштину Српске.
У Сарајеву је данас одржана сједница Предсједништва БиХ.
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