Одлука Владе: 4. јул Дан жалости у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске је данас на 13. телефонској сједници прогласила 4. јул 2026. године Даном жалости у Републици Српској.
Дан жалости проглашен је поводом обиљежавања страдања Срба у Средњем Подрињу и Бирчу у периоду 1992-1995. године.
Дан жалости обиљежава се на начин прописан Законом о обиљежавању дана жалости.
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