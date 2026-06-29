Logo

Одлука Владе: 4. јул Дан жалости у Српској

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 15:51

Коментари:

0
Дан жалости у Републици Српској, заставе на пола копља
Фото: АТВ

Влада Републике Српске је данас на 13. телефонској сједници прогласила 4. јул 2026. године Даном жалости у Републици Српској.

Дан жалости проглашен је поводом обиљежавања страдања Срба у Средњем Подрињу и Бирчу у периоду 1992-1995. године.

Дан жалости обиљежава се на начин прописан Законом о обиљежавању дана жалости.

возачка дозвола

Друштво

Од данас нове еУслуге у МУП-у Српске: Ево шта је потребно од документације

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Влада Републике Српске

Дан жалости

страдање Срба

Коментари (0)

Више из рубрике

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Најљепша вијест је да имамо више првачића него лани

1 ч

2
Предсједник Организационог одбора за обиљежавање страдања Срба средњег Подриња и Бирча у Одбрамбено-отаџбинском рату Лазар Продановић

Република Српска

Продановић: Народ који не памти своје жртве нема будућност

3 ч

0
предсједник Републике Српске

Република Српска

Каран пред сједницу ПИК-а: Српска неће дати легитимитет именовањима мимо Анекса 10

4 ч

0
У Братунац се не зове у Братунац се иде

Република Српска

Обезбијеђен превоз за грађане да у суботу присуствују парастосу у Братунцу

4 ч

0

  • Најновије

16

26

Преминуо дјечак ког је дјед прегазио трактором

16

24

Неизмјерна туга: Преминуо дјечак којег је дјед прегазио

16

22

Драма у Нигерији: Отети ученици док су полагали испите

16

17

Направила ми је велику рупу на нози: Риба зец ујела жену

16

07

Жена на +40 заспала поред базена: Задобила тешке опекотине, љекари јој се боре за живот

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима