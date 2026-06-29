Обезбијеђен превоз за грађане да у суботу присуствују парастосу у Братунцу

Аутор:АТВ редакција
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Општина Сребреница учествује у организацији обиљежавања 34 године од великог српског страдања у средњем Подрињу и Бирчу и позива чланове породица погинулих бораца и цивила, ратне војне инвалиде, демобилисане борце Војске Републике Српске и становнике да у суботу, 4. јула, у Братунцу присуствују Светој архијерејској литургији и парастосу погинулим Србима.
Члан Одбора за обиљежавање датума српског страдања у Сребреници Биљана Кандић рекла је Срни да је обезбијеђен превоз аутобусима за све заинтересоване.
Полазак аутобуса у суботу из Скелана за Братунац је у 7.45 часова, а из Сребренице у 8.30 часова.
Програм у Братунцу ће почети у 9.00 часова дочеком Његове светости патријарха српског Порфирија код Храма Успења Пресвете Богородице у чијој ће порти служити Свету архијерејску литургију, уз саслужење Његовог високопреосвештенства митрополита дабробосанског Хризостома и више архијереја Српске православне цркве.
Након литургије, у 12.00 часова на братуначком гробљу биће служен парастос за све погинуле српске борце и цивиле из ове регије, а парастос ће предводити Његова светост патријарх Порфирије.
Овогодишње обиљежавање 34-годишњице српског страдања у Братунцу одржава се под слоганом "У Братунац се не зове, у Братунац се иде" и тиме је упућен позив свим добронамјерним људима да дођу и одају почаст страдалим Србима овог краја у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Кандићева је најавила и одржавање духовно-хуманитарне и меморијално-културне манифестације "Петровдански дани" од 5. до 12. јула у Сребреници и позвала чланове породица погинулих, ратне војне инвалиде и народ Сребренице да присуствују богатим меморијално-историјским и културним програмским садржајима којима ове године обилују "Петровдански дани".
"Програм је изузетно садржајан и квалитетан достојан комеморације којој је посвећен, а то је сјећање на српско страдање у селима око Сребренице на Петровдан 1992. године када је погинуло 69 српских бораца и цивила 22 борца су заробљена па убијена од којих се 10 још воде као нестали", прецизира Кандићева.
Комплетан програм посвећен је култури сјећања, очувању националног идентитета језика, ћириличког писма и уопште културе српског народа.
Кандићева је изразила задовољство што ће међу предавачима и промотерима одређених тема бити и стручњаци поријеклом из Сребренице који су универзитетски професори и што ће бити изведена култна монодрама "Књига о Милутину" која говори о судбини српских бораца која се нажалост понавља након бројних ратова, а коју изводи маестрални Ненад Јездић.
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