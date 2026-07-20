Јак потрес погодио Иран

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 5,5 степени по Рихтеровој скали погодио је западни Иран, саопштио је Њемачки истраживачки центар за геонауке ГФЗ.
Земљотрес је регистрован око седам километара од мјеста Кузаран у провинцији Керманшах на дубини од 10 километара, преноси Срна.
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Оборено више од 400 дронова који су летјели према Москви
За сада нема информација о причињеној штети или жртвама
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