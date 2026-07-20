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Јак потрес погодио Иран

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 08:55

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Јак потрес погодио Иран
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес магнитуде 5,5 степени по Рихтеровој скали погодио је западни Иран, саопштио је Њемачки истраживачки центар за геонауке ГФЗ.

Земљотрес је регистрован око седам километара од мјеста Кузаран у провинцији Керманшах на дубини од 10 километара, преноси Срна.

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За сада нема информација о причињеној штети или жртвама

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Тагови :

Иран

потрес

Земљотрес

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