Logo

Дејан украо сатове вриједне милионе, па ухваћен тик пред лет

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 09:03

Коментари:

0
ухапшена жена лисице на рукама затвор
Фото: Pexel/ Ron Lach

Српски држављанин Душан Перичић (41) који је ухапшен почетком јуна на аеродрому у Амстердаму, док је покушавао да побјегне у Србију, изручен је САД-у које га оптужују да је помагао у транспорту преко 260 украдених сатова вриједних 1,4 милиона долара.

"Душан Перичић оптужен је за посједовање, превоз и продају украдених сатова. Оптужени је, послије хапшења у Холандији, изручен и послије првог појављивања пред савезним судом у Бостону, одређен му је притвор до суђења", саопштено је из канцеларије америчког тужиоца.

Крао, па продавао сатове

Према оптужници, како се додаје, Перичић је наводно покушао да прода 36, од укупно 269 луксузних сатова украдених из продавнице на карипском острву Сент Бартелеми (Ст. Барт).

Невена Хот

Србија

Невену Хот криве за смрт кћерке: Она се огласила потресним ријечима

"Перичић се сумњичи да је организовао и транспортовао украдене сатове у САД, ради продаје трговцима са луксузним сатовима. Како се сумња, он је 21. децембра 2021. транспортовао 36 украдених сатова из Мајамија у Пибоди у Масачусетсу и ангажовао трговца луксузним сатовима да му помогне у продаји. Један од њих, наводно је продао за 34.300 долара на Флориди", наводи се у саопштењу.

Ухапшен док је чекао да се укрца на авион за Србију

Према писању медија, Перичић је ухапшен 4. јуна на аеродрому у Амстердаму, док је покушавао да се укрца на лет за Србију. Како се наводи, за њим су биле издате двије потјернице, у фебруару и марту 2023.

"Сумња се да је из Амстердама покушао да побјегне у родну Србију", наводе они.

Перичић је оптужен за посједовање и продају украдене робе, превоз украдене робе и завјеру за посједовање, продају и превоз украдене робе. Уколико буде осуђен, како наводе, пријети му казна затвора до 15 година и новчана казна од 500.000 долара, преноси Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Крађа

Крађа накита

хапшење

Амстердам

Коментари (0)

Прочитајте више

Невена Хот

Србија

Невену Хот криве за смрт кћерке: Она се огласила потресним ријечима

2 ч

0
Јак потрес погодио Иран

Свијет

Јак потрес погодио Иран

2 ч

0
Ево како грађани БиХ могу остварити поврат ПДВ-а приликом куповине у Хрватској

Регион

Ево како грађани БиХ могу остварити поврат ПДВ-а приликом куповине у Хрватској

2 ч

0
киша невријеме лоше вријеме падавине

Друштво

Прогноза која не обећава: Ево шта најављују метеоролози

2 ч

0

Више из рубрике

Јак потрес погодио Иран

Свијет

Јак потрес погодио Иран

2 ч

0
Земљотрес Венецуела

Свијет

Број жртава разорног земљотреса у Венецуели порастао на 5.208

2 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

У масовној пуцњави рањено десет особа, међу њима и осумњичени за напад

3 ч

0
Оборено више од 400 дронова који су летјели према Москви

Свијет

Оборено више од 400 дронова који су летјели према Москви

3 ч

0

  • Најновије

11

12

Колико зарађује љекар у Њемачкој: Објављена платна листа

11

11

Нови систем за улазак у ЕУ поново се одгађа?

10

56

Москва: Европа забринута због планова Њемачке да добије нуклеарно оружје

10

52

Јамал након освајања Мундијала тјешио Месија

10

49

Претукао сина, па покушао да га нападне ножем: Пријетио да ће скочити са крова како би избјегао хапшење

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима