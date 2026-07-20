Дејан украо сатове вриједне милионе, па ухваћен тик пред лет

Аутор:АТВ редакција
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Српски држављанин Душан Перичић (41) који је ухапшен почетком јуна на аеродрому у Амстердаму, док је покушавао да побјегне у Србију, изручен је САД-у које га оптужују да је помагао у транспорту преко 260 украдених сатова вриједних 1,4 милиона долара.
"Душан Перичић оптужен је за посједовање, превоз и продају украдених сатова. Оптужени је, послије хапшења у Холандији, изручен и послије првог појављивања пред савезним судом у Бостону, одређен му је притвор до суђења", саопштено је из канцеларије америчког тужиоца.
Према оптужници, како се додаје, Перичић је наводно покушао да прода 36, од укупно 269 луксузних сатова украдених из продавнице на карипском острву Сент Бартелеми (Ст. Барт).
Србија
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"Перичић се сумњичи да је организовао и транспортовао украдене сатове у САД, ради продаје трговцима са луксузним сатовима. Како се сумња, он је 21. децембра 2021. транспортовао 36 украдених сатова из Мајамија у Пибоди у Масачусетсу и ангажовао трговца луксузним сатовима да му помогне у продаји. Један од њих, наводно је продао за 34.300 долара на Флориди", наводи се у саопштењу.
Према писању медија, Перичић је ухапшен 4. јуна на аеродрому у Амстердаму, док је покушавао да се укрца на лет за Србију. Како се наводи, за њим су биле издате двије потјернице, у фебруару и марту 2023.
"Сумња се да је из Амстердама покушао да побјегне у родну Србију", наводе они.
Перичић је оптужен за посједовање и продају украдене робе, превоз украдене робе и завјеру за посједовање, продају и превоз украдене робе. Уколико буде осуђен, како наводе, пријети му казна затвора до 15 година и новчана казна од 500.000 долара, преноси Блиц.
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