Logo

Продановић: Народ који не памти своје жртве нема будућност

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 12:49

Коментари:

0
Предсједник Организационог одбора за обиљежавање страдања Срба средњег Подриња и Бирча у Одбрамбено-отаџбинском рату Лазар Продановић
Фото: ATV

Предсједник Организационог одбора за обиљежавање страдања Срба средњег Подриња и Бирча у Одбрамбено-отаџбинском рату Лазар Продановић истакао је да је циљ да се у суботу, 4. јула, у Братунцу достојанствено ода почаст за 3.267 погинулих српских бораца и цивила.

"У фокусу су нам дјеца која су најневиније жртве. Морамо да његујемо културу сјећања на своје жртве јер народ који то не ради неће имати своју будућност", рекао је Продановић новинарима у Бањалуци.

Он је додао да Одбор жели да се оваква страдања никада не догоде ниједном народу на овим просторима, те да је морална, етичка и људска обавеза поштовање жртве, не умањујући било чије трагедије.

"Његова светост патријарх српски Порфирије ће са највишим свештенством служити Свету архијерејску литургију. Након тога слиједи литија, а онда ће представници жртава указати присутнима на бесмисао протеклог рата", рекао је Продановић.

Он је упозорио да упркос свим трагедијама правосудне институције БиХ, нажалост, нису довољно урадиле када је ријеч о помирењу овдашњих народа.

Предсједник Републике Српске Синиша Каран одржао је данас састанак са представницима институција и организација поводом обиљежавања 34 године од страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу 1992-1995.

Помен за 3.267 погинулих српских бораца и цивила са подручја средњег Подриња и Бирча у Одбрамбено-отаџбинском рату биће одржан у суботу, 4. јула, у Братунцу, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лазар Продановић

У Братунац се не зове у Братунац се иде

Република Српска

страдање Срба

Одбрамбено-отаџбински рат

Коментари (0)

Прочитајте више

Остојић: У суботу сви путеви Срба треба да воде у Братунац

Република Српска

Остојић: У суботу сви путеви Срба треба да воде у Братунац

4 ч

1
предсједник Републике Српске

Република Српска

Каран: Имамо 3.267 разлога зашто је Српска једини оквир за опстанак српског народа

4 ч

1

Више из рубрике

предсједник Републике Српске

Република Српска

Каран пред сједницу ПИК-а: Српска неће дати легитимитет именовањима мимо Анекса 10

4 ч

0
У Братунац се не зове у Братунац се иде

Република Српска

Обезбијеђен превоз за грађане да у суботу присуствују парастосу у Братунцу

4 ч

0
Остојић: У суботу сви путеви Срба треба да воде у Братунац

Република Српска

Остојић: У суботу сви путеви Срба треба да воде у Братунац

4 ч

1
предсједник Републике Српске

Република Српска

Каран: Имамо 3.267 разлога зашто је Српска једини оквир за опстанак српског народа

4 ч

1

  • Најновије

16

26

Преминуо дјечак ког је дјед прегазио трактором

16

24

Неизмјерна туга: Преминуо дјечак којег је дјед прегазио

16

22

Драма у Нигерији: Отети ученици док су полагали испите

16

17

Направила ми је велику рупу на нози: Риба зец ујела жену

16

07

Жена на +40 заспала поред базена: Задобила тешке опекотине, љекари јој се боре за живот

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима