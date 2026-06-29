Продановић: Народ који не памти своје жртве нема будућност

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Организационог одбора за обиљежавање страдања Срба средњег Подриња и Бирча у Одбрамбено-отаџбинском рату Лазар Продановић истакао је да је циљ да се у суботу, 4. јула, у Братунцу достојанствено ода почаст за 3.267 погинулих српских бораца и цивила.
"У фокусу су нам дјеца која су најневиније жртве. Морамо да његујемо културу сјећања на своје жртве јер народ који то не ради неће имати своју будућност", рекао је Продановић новинарима у Бањалуци.
Он је додао да Одбор жели да се оваква страдања никада не догоде ниједном народу на овим просторима, те да је морална, етичка и људска обавеза поштовање жртве, не умањујући било чије трагедије.
"Његова светост патријарх српски Порфирије ће са највишим свештенством служити Свету архијерејску литургију. Након тога слиједи литија, а онда ће представници жртава указати присутнима на бесмисао протеклог рата", рекао је Продановић.
Он је упозорио да упркос свим трагедијама правосудне институције БиХ, нажалост, нису довољно урадиле када је ријеч о помирењу овдашњих народа.
Предсједник Републике Српске Синиша Каран одржао је данас састанак са представницима институција и организација поводом обиљежавања 34 године од страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу 1992-1995.
Помен за 3.267 погинулих српских бораца и цивила са подручја средњег Подриња и Бирча у Одбрамбено-отаџбинском рату биће одржан у суботу, 4. јула, у Братунцу, преноси Срна
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