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Више од 80 људи повријеђено током прославе побједе на Мундијалу

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 15:09

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Шпански навијачи славе у центру Мадрида након што је Шпанија побиједила Аргентину у финалу Свјетског првенства у фудбалу, одиграном у Ист Радерфорду, у америчкој савезној држави Њу Џерзи, надомак Њујорка, у недјељу, 19. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Више од 80 људи је повријеђено током прославе побједе на Свјетском првенству у фудбалу у Шпанији, јавила је шпанска агенција ЕФЕ.

Полиција је привела најмање 12 људи, од којих седам у Мадриду. Осим тога, двије особе су погинуле, укључујући 13-годишњег тинејџера.

Финална утакмица првенства између репрезентација Аргентине и Шпаније одиграна је јуче у Ист Радерфорду, у Њу Џерзију у САД, осам километара западно од Њујорка.

Шпанци су побиједили резултатом 1:0 након продужетака.

Репрезентација Шпаније је 2010. године први пут у историји постала свјетски првак у фудбалу. Освојила је Свјетско првенство у Јужноафричкој Републици побједивши у финалу Холандију резултатом 1:0, преноси Срна

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