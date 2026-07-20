Више од 80 људи повријеђено током прославе побједе на Мундијалу

Аутор:АТВ редакција
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Више од 80 људи је повријеђено током прославе побједе на Свјетском првенству у фудбалу у Шпанији, јавила је шпанска агенција ЕФЕ.
Полиција је привела најмање 12 људи, од којих седам у Мадриду. Осим тога, двије особе су погинуле, укључујући 13-годишњег тинејџера.
Финална утакмица првенства између репрезентација Аргентине и Шпаније одиграна је јуче у Ист Радерфорду, у Њу Џерзију у САД, осам километара западно од Њујорка.
Шпанци су побиједили резултатом 1:0 након продужетака.
Репрезентација Шпаније је 2010. године први пут у историји постала свјетски првак у фудбалу. Освојила је Свјетско првенство у Јужноафричкој Републици побједивши у финалу Холандију резултатом 1:0, преноси Срна
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