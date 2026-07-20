Енди Бернам именован за новог премијера Велике Британије

Аутор:АТВ редакција
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Енди Бурнхам, нови лидер Лабуристичке странке Велике Британије, именован је за новог премијера ове земље чиме је започела нова ера у британској политици.
Након што је сада већ бивши премијер Кеир Стармер одржао опроштајни говор, Бурнхам је примљен на пријем код краља Чарлса након чега му је повјерено формирање нове владе.
"Његово Величанство примило је у аудијенцију часног Енди Бурнхама, заступника у Парламенту, и затражило од њега да формира нову администрацију. Часни Енди Бурнхам, заступник у Парламенту, прихватио је краљеву понуду и пољубио руку приликом његовог именовања за премијера и првог лорда трезора", саопштено је из Бакингемске палате.
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У интервјуу за Тимес, Бурнхам је обећао да ће покушати урадити ствари на другачији начин након, како каже, деценије у којој једноставно не функционише.
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