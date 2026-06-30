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Данас Колегијум Народне скупштине Српске

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 07:34

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Народна скупштина Републике Српске
Фото: АТV

Сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске биће одржана данас, а на предложеном дневном реду је утврђивање приједлога дневног реда и термин одржавања двадесете редовне сједнице парламента Српске.

Сједница Колегијума заказана је у 14.00 часова, саопштено је из Народне скупштине Српске.

Колегијум је сазвао предсједник парламента Ненад Стевандић.

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Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

колегијум

сједница

Бањалука

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