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Европа жели да потпуно искоријени рибу-зец: Ево колико ће се плаћати сваки уловљени килограм

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 08:09

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Риба зец
Фото: pexels/Airam Dato-on

Грчка је од понедјељка покренула први европски програм новчаних подстицаја за излов инвазивне сребрне надувнице, познате и као риба зец (Lagocephalus sceleratus), врсте која представља озбиљну претњу морским екосистемима, рибарству и људском здрављу.

Програм ће у почетној фази бити спроведен у регионима Крит и Јужни Егеј, а финансира се из европских фондова. Рибарима ће за сваки уловљени килограм ове рибе бити исплаћено 5,33 евра, док је за цијели пројекат обезбеђен буџет од 1,5 милиона евра.

Генерални секретар грчког Министарства пољопривреде Спирос Протопсалтис изјавио је да ће региони који се први пријаве моћи и најбрже да почну са спровођењем програма.

Након улова, локалне власти биће задужене за организацију складиштења рибе у расхладним условима, као и за њено спаљивање у специјализованим постројењима.

Сличан систем већ је уведен на Кипру, гдје рибари за килограм уловљене рибе зеца добијају 4,73 евра.

Риба зец пореклом је из Црвеног мора и Индијског и Тихог океана, а у Средоземно море доспјела је кроз Суецки канал. Њено ширење у грчким водама стручњаци повезују са загревањем мора и климатским променама, које омогућавају инвазивним врстама да освајају нова станишта.

Риба зец

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Осим што својим изузетно снажним зубима уништава рибарске мреже и причињава велику економску штету, ова врста представља и озбиљан здравствени ризик. Њено месо садржи тетродотоксин, један од најопаснијих природних отрова, који може бити смртоносан уколико се унесе у организам.

Мера је дио националног акционог плана који је 2024. године израдио Хеленски центар за истраживање мора (ЕЛКЕТХЕ). План, поред финансијских подстицаја за излов, предвиђа и праћење ширења врсте, као и надокнаду штете рибарима због оштећених мрежа.

О даљим корацима у спровођењу плана представници надлежних министарстава разговараће на састанку заказаном за 1. јул.

У међувремену, Грчки Црвени крст издао је препоруке за поступање у случају уједа ове рибе и упозорио грађане на опасност од њеног отровног меса.

Ипак, власти и туристички сектор на Криту позвали су јавност да не шири панику. У заједничком саопштењу 16 медицинских и туристичких удружења наводи се да је присуство рибе зеца у Средоземном мору познато већ годинама и да она не представља опасност за купаче.

Подсјетимо, у грчком летовалишту Пефкохори јуче је забиљежен инцидент када је риба-зец (лагокефалус) угризла купачицу у плићаку, након чега јој је указана помоћ у локалном здравственом центру.

(телеграф)

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Тагови :

Риба зец

Грчка

Море

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