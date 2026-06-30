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Топлотни талас не посустаје, Словачка се топи

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 07:44

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врућина топлотни талас фонтана вода
Фото: Pexel/ Zhonghao Hu

У Словачкој је данас постављен нови температурни рекорд, јер је у мјесту Турна над Бодвоу на истоку земље измјерен 41 степен Целзијусов, саопштио је Словачки хидрометеоролошки завод.

Овим је надмашен претходни рекорд који је био постављен у јулу 2007. године, када је у граду Хурбанову, на југозападу Словачке, измјерено 40,3 степена Целзијусова.

У више градова у Словачкој забиљежене су температуре ваздуха изнад 40 степени Целзијусових, па је тако у Штрковецу измјерено 40,6, а у Мужли 40,5 степени Целзијусових., преноси Срна.

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Тагови :

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топлотни талас

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