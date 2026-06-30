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Њемачка: Познат идентитет особе која је починила шестоструко убиство

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 07:12

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Форензички истражиоци на улици у Штадеу, у Њемачкој, у понедјељак, 29. јуна 2026. године, након пуцњаве.
Фото: Tanjug/AP/Ulrich Perrey

Четрдесетпетогодишњи Нијемац турског поријекла осумњичен је за шестоструко убиство у центру за бригу о младима у њемачком граду Штаде, саопштила је њемачка полиција.

Из полиције наводе да је злочин највјероватније извршен због спора око старатељства, а његово дијете и мајка д‌јетета живјели су у објекту у Штадеу, преноси "Тагешау".

Додаје се да су у нападу убијене четири жене и два мушкарца који су радили у центру.

Осумњичени је након напада покушао да побјегне у аутомобилу са женом, али га је полиција зауставила, преноси "Спутњик".

Срна

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Тагови :

Њемачка

Пуцњава Штаде

Штаде

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жртве

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