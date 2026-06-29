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Установа за малољетнике мјесто масакра: Нови детаљи пуцњаве у Штадеу

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 15:36

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Петоро мртвих у пуцњави у Штадеу
Фото: Screenshot / X

Пет особа убијено је у пуцњави у њемачком граду Штаде, а сада су се појавили нови детаљи. Масакр се догодио у установи за бригу о малољетницима.

Полиција је њемачким медијима потврдила пуцњаву, те више смртно страдалих особа у својим првим извјештајима. Према њима, немиле сцене су се догодиле у подручју Данкерштрасе у Штадеу (Доња Саска), а медији у Њемачкој наводе да је мјесто злочина омладински центар.

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Први извјештаји говорили су о пет мртвих, те једном ухапшеном осумњиченом, да би касније полиција саопштила да је ухапшена још једна особа.

"Према тренутном стању истраге, убиство се догодило у установи за бригу о малољетницима у улици Данкерштрасе, што је резултирало вишеструким жртвама", саопштила је полиција, а преноси "Франкфуртер Алгемеине Цајтунг".

Апел полиције

Петоро преминулих су одрасле особе. Ухапшена су два осумњичена, укључујући наводног нападача. Тачне околности пуцњаве још увијек нису познате.

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Локална полиција је претходно путем друштвене мреже Воцап најавила "велику полицијску операцију" у подручју Данкерштрасе. Људи су позвани да напусте ово подручје и његову околину.

Међутим, нема опасности за јавност, додаје ФАЗ.

На друштвеним мрежама се појавио и видео снимљен непосредно послије пуцњаве, а њега можете погледати у наставку.

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Њемачка

Убиство

Пуцњава Штаде

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