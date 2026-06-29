Установа за малољетнике мјесто масакра: Нови детаљи пуцњаве у Штадеу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пет особа убијено је у пуцњави у њемачком граду Штаде, а сада су се појавили нови детаљи. Масакр се догодио у установи за бригу о малољетницима.
Полиција је њемачким медијима потврдила пуцњаву, те више смртно страдалих особа у својим првим извјештајима. Према њима, немиле сцене су се догодиле у подручју Данкерштрасе у Штадеу (Доња Саска), а медији у Њемачкој наводе да је мјесто злочина омладински центар.
Свијет
Ново хапшење након убиства пет људи у Њемачкој
Први извјештаји говорили су о пет мртвих, те једном ухапшеном осумњиченом, да би касније полиција саопштила да је ухапшена још једна особа.
"Према тренутном стању истраге, убиство се догодило у установи за бригу о малољетницима у улици Данкерштрасе, што је резултирало вишеструким жртвама", саопштила је полиција, а преноси "Франкфуртер Алгемеине Цајтунг".
Петоро преминулих су одрасле особе. Ухапшена су два осумњичена, укључујући наводног нападача. Тачне околности пуцњаве још увијек нису познате.
Свијет
Пуцњава у Њемачкој: Петоро мртвих!
Локална полиција је претходно путем друштвене мреже Воцап најавила "велику полицијску операцију" у подручју Данкерштрасе. Људи су позвани да напусте ово подручје и његову околину.
Међутим, нема опасности за јавност, додаје ФАЗ.
На друштвеним мрежама се појавио и видео снимљен непосредно послије пуцњаве, а њега можете погледати у наставку.
Fünf Tote und ein festgenommener Tatverdächtiger nach Schüssen in Stade. NIUS fragte die Pressestelle der Polizei Lüneburg nach der Nationalität des mutmaßlichen Täters. Die Antwort wurde verweigert. Begründung: Die Nationalität habe nichts mit der Tat zu tun.… pic.twitter.com/047OwxhBrz— NIUS (@niusde_) June 29, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
26
16
24
16
22
16
17
16
07
Тренутно на програму