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Француска смањила производњу нуклеарне енергије за 4,1 гигават

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 13:40

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Нуклеарна електрана
Фото: Markus Distelrath/Pexels

Нуклеарни ауто-пут или количина електричне енергије коју електрана производи привремено је у Француској, због топлотног таласа, смањен за око 4,1 гигават, односно седам одсто укупне потражње.

Блок Golfech 2 на ријеци Гарони је привремено искључен са мреже због великих врућина, показују подаци мрежног оператера РТЕ и француске електропривреде (ЕДФ).

Нуклеарне електране су пројектоване да раде на екстремно високим спољним температурама и врелина не утиче на њихову функционалну безбједност, а проблем који се јавља током љета је искључиво питање термалног оптерећења ријека, преноси портал Нуклеарна перспектива.

Нуклеарке које користе такозвани отворени систем хлађења узимају воду из ријеке, користе је за хлађење кондензатора и потом је враћају назад у ријечни ток, благо загријану, обично за неколико степени.

Када су спољне температуре екстремне, као што је забиљежено ових дана када су температуре у Француској прешле 44 степени целзијуса, саме ријеке се природно загрију.

Како је наведено, француски еколошки прописи стриктно ограничавају максималну дозволу температуру ријечне воде низводно од електране, што је за Гарону око 28 степени целзијуса, како би се заштитио живи свијет, прије свега рибе и ријечна флора.

Када ријека сама по себи достигне ту критичну тачку, ЕДФ је законски обавезан да смањи снагу реактора или га потпуно заустави, како враћена вода не би додатно подигла температуру ријеке и угрозила биосферу.

Реактори се не гасе зато што "не могу да раде" већ да би се спријечило прегријавање ријека.

Ово сезонско ограничење није универзална мана нуклеарне технологије већ специфичност локације и изабраног система хлађења, преноси Тан‌југ.

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Тагови :

Француска

нуклеарна електрана

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