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Укупно 124 брода прошла кроз Ормуски мореуз од 25. јуна

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 13:32

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Танкери за нафту усидрени су у Ормуском мореузу код Бандар Абаса, Иран, субота, 2. мај 2026.
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Укупно 124 брода која превозе робу прошла су кроз Ормуски мореуз од четвртка, 25. јуна, јавио је Си-Ен-Ен, позивајући се на податке аналитичке компаније "Кплер".

У извјештају се наводи да је број бродова упоредив са бројем пловила која су дневно пролазила кроз Ормуски мореуз прије сукоба Ирана са САД и Израелом.

Сукоб је почео 28. фебруара, након чега су власти Ирана одлучиле да затворе Ормуски мореуз.

Вашингтон и Техеран потписали су средином овог мјесеца меморандум о разумијевању којим се прекидају сукоби на свим фронтовима, преноси Срна.

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Тагови :

Ормуски мореуз

бродови

танкер

Америка

Иран

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