Укупно 124 брода прошла кроз Ормуски мореуз од 25. јуна

Аутор:АТВ редакција
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Укупно 124 брода која превозе робу прошла су кроз Ормуски мореуз од четвртка, 25. јуна, јавио је Си-Ен-Ен, позивајући се на податке аналитичке компаније "Кплер".
У извјештају се наводи да је број бродова упоредив са бројем пловила која су дневно пролазила кроз Ормуски мореуз прије сукоба Ирана са САД и Израелом.
Сукоб је почео 28. фебруара, након чега су власти Ирана одлучиле да затворе Ормуски мореуз.
Вашингтон и Техеран потписали су средином овог мјесеца меморандум о разумијевању којим се прекидају сукоби на свим фронтовима, преноси Срна.
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