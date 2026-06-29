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Драматични снимци из Кине након снажног земљотреса

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 11:41

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Земљотрес Кина
Фото: Društvena mreža X/ShanghaiEye

Тринаест особа лакше је повређено у земљотресу јачине 5,5 степени по Рихтеровој скали који је погодио округ Гаосјан у граду Јибин у југозападној кинеској провинцији Сечуан, саопштиле су данас локалне власти.

Повређени су збринути у болницама, док је 196 становника евакуисано и привремено премјештено, пренела је Синхуа.

Земљотрес се догодио јутрос у 00.12 часова по локалном времену, а епицентар је био на дубини од око шест километара, навео је Кинески центар за мрежу земљотреса.

Локални штаб за ванредне ситуације је саопштио да су спасилачке и санационе операције организоване и да су у току.

Кинеска администрација за земљотресе покренула је хитни одговор трећег нивоа након потреса.

На друштвеним мрежама круже снимци земљотреса гдје ствари падају у продавници.

(телеграф)

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Тагови :

Земљотрес

Кина

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