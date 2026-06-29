Драматични снимци из Кине након снажног земљотреса

Аутор:АТВ редакција
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Тринаест особа лакше је повређено у земљотресу јачине 5,5 степени по Рихтеровој скали који је погодио округ Гаосјан у граду Јибин у југозападној кинеској провинцији Сечуан, саопштиле су данас локалне власти.
Повређени су збринути у болницама, док је 196 становника евакуисано и привремено премјештено, пренела је Синхуа.
Земљотрес се догодио јутрос у 00.12 часова по локалном времену, а епицентар је био на дубини од око шест километара, навео је Кинески центар за мрежу земљотреса.
Surveillance cameras show moment the M5.5 #earthquake hit #Yibin, SW China’s #Sichuan Province https://t.co/4m2rAM0fpA pic.twitter.com/3LkIYvty0d— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) June 29, 2026
Локални штаб за ванредне ситуације је саопштио да су спасилачке и санационе операције организоване и да су у току.
Кинеска администрација за земљотресе покренула је хитни одговор трећег нивоа након потреса.
На друштвеним мрежама круже снимци земљотреса гдје ствари падају у продавници.
(телеграф)
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