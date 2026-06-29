Путин открио: "Зеленски је звао", стигла најновија понуда – ово су детаљи

Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин тврди да је, поред позива на састанак са украјинским предсједником Володимиром Зеленским, добио нове приједлоге о окончању рата.
"Постоје и нови приједлози. Неке од њих сам спреман да наведем. На примјер, обустава удара дубоко у територије са обе стране", рекао је Путин у разговору са новинарем Павлом Зарубином.
Према Путиновим ријечима, то је због чињенице да су руски "удари дубоко у украјинску територију далеко моћнији, утицајнији и... разорнији, што доводи до заиста озбиљних посљедица".
"Још један приједлог – да се борбене операције ограниче, молим вас, на само четири подручја, односно да се борбене операције спроводе само у Херсонској области, Запорошкој области, Доњецкој Народној Републици и Луганској Народној Републици и да се борбене операције обуставе на свим осталим територијама", рекао је Путин.
Он тврди да му је разлог за то јасан, приписујући то ономе што описује као "катастрофални недостатак људства у Оружаним снагама Украјине".
"Јер ако се сложимо са овим (ограничавање рата на четири области – прим. аут.), то би омогућило Оружаним снагама Украјине да повуку своје трупе из Николајевске, Дњепропетровске, Харковске и Сумске области, као и са одређених дијелова државне границе, и да прерасподеле те јединице у четири горепоменута региона", рекао је Путин.
Напоменуо је да ово "није дио његових планова", али је додао да наводно "пажљиво разматра... сваки приједлог који долази са те стране".
Путин је такође поновио своје уобичајене тврдње да руске снаге наводно напредују дуж цијеле линије фронта и да им је остало "нешто више од 10 км" до града Сумија и од "2,5 до 4-5 км" до Купјанска, близу улазног знака где је Зеленски фотографисан у децембру 2025. године.
Руски предсједник је рекао да је главни циљ његових снага "коначно ослобођење" Донбаса и Новорусије, преноси Б92
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