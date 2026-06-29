Мексички „Бетмен“ хвата крадљивце мотора и лијепи их на стубове

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мексичка полиција трага за осветником под надимком „Бетмен“ који је ловио осумњичене крадљивце мотоцикала и лијепио их на уличне свјетиљке у граду Лагос де Морено.
Током периода од десет дана, почев од 13. јуна, најмање пет мушкараца је пронађено беспомоћно обмотано селотејпом, извјештава Њујорк пост .
Многи од наводних лопова имали су нацртане бркове и мачје бркове на лицима и на њима исписану шпанску ријеч за „лопов“. Фотографије инцидената на друштвеној мрежи X објавио је мексички новинар Луис Карденас, који је осветника назвао „Бетменом из Лагос де Морена“. Поред везаних мушкараца, осветник је оставио наводно украдене мотоцикле како би указао на њихова недјела.
🇲🇽 Mexico now has its own “Batman”: He hunts motorcycle thieves at night and duct-tapes them to poles— Visegrád 24 (@visegrad24) June 27, 2026
In Lagos de Moreno, Jalisco state, five men have already been found tied to lampposts. Some had their mouths taped, showed signs of beating, and stolen motorcycles were left… pic.twitter.com/JU3shOGH9s
На једној од фотографија су два мушкарца залепљена леђима уз стуб, са ружичастим знаком изнад глава и мотоциклом остављеним испред њих.
Државни секретар за безбједност Хуан Пабло Ернандез рекао је да полиција третира везане мушкарце као жртве и да покушава да ухапси починиоца. Мушкарци који су пронађени су ослобођени и примају медицинску помоћ због задобијених повреда.
Још увијек није познато да ли је против њих покренута истрага због наводних крађа. Још увијек није било хапшења у вези са овим случајем, али је полиција извјестила да је идентификовала два возила која би могла бити повезана са инцидентима.
(индкес)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 д0
Занимљивости
1 седм1
Сцена
2 седм0
Свијет
2 седм0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
11
28
11
22
11
20
11
17
11
15
Тренутно на програму