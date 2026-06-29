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Мексички „Бетмен“ хвата крадљивце мотора и лијепи их на стубове

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 09:55

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Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Мексичка полиција трага за осветником под надимком „Бетмен“ који је ловио осумњичене крадљивце мотоцикала и лијепио их на уличне свјетиљке у граду Лагос де Морено.

Током периода од десет дана, почев од 13. јуна, најмање пет мушкараца је пронађено беспомоћно обмотано селотејпом, извјештава Њујорк пост .

Необичне методе

Многи од наводних лопова имали су нацртане бркове и мачје бркове на лицима и на њима исписану шпанску ријеч за „лопов“. Фотографије инцидената на друштвеној мрежи X објавио је мексички новинар Луис Карденас, који је осветника назвао „Бетменом из Лагос де Морена“. Поред везаних мушкараца, осветник је оставио наводно украдене мотоцикле како би указао на њихова недјела.

На једној од фотографија су два мушкарца залепљена леђима уз стуб, са ружичастим знаком изнад глава и мотоциклом остављеним испред њих.

Реакција владе

Државни секретар за безбједност Хуан Пабло Ернандез рекао је да полиција третира везане мушкарце као жртве и да покушава да ухапси починиоца. Мушкарци који су пронађени су ослобођени и примају медицинску помоћ због задобијених повреда.

Још увијек није познато да ли је против њих покренута истрага због наводних крађа. Још увијек није било хапшења у вези са овим случајем, али је полиција извјестила да је идентификовала два возила која би могла бити повезана са инцидентима.

(индкес)

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Тагови :

Мексико

Лопов

Мотор

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