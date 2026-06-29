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Старцу (86) цариници на аеродрому отворили кофер и и пронашли скоро пет килограма кокаина

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 09:42

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

На аеродрому у Мадриду ухапшен је држављанин Шведске стар 86 година са скоро пет килограма кокаина у пртљагу.

Он је у Шпанију стигао 27. јуна из Костарике и требало је да настави пут ка Бриселу, када га је зауставила шпанска полиција ради рутинске контроле, преноси Јуровикли њуз и додаје да је у његовом коферу пронађено девет цилиндричних пакета са 4,555 килограма кокаина.

Како се наводи, полиција испитује да ли је 86-годишњак регрутован због својих финансијских околности и погоршаног здравља, будући да криминалне организације често врбују људе за које вјерују да ће привући мало пажње приликом проласка кроз аеродроме, а старији путници могу да дјелују мање сумњиво од млађих путника, посебно ако путују сами и носе обичан пртљаг.

За сада се не зна колико је човјек знао о дрогама или какву је улогу играо у њиховом транспорту.

(телеграф)

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Тагови :

кокаин

кофери

Полиција

Мадрид

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