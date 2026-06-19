Ко је био "краљ кокаина" из Београда? За Србином трагала цијела Европа

Аутор:АТВ редакција
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Кристијан Кики Аслановић (45), који је 10. јуна ликвидиран у Улици Балмес у Барселони, био је добро познат полицији, а према писању белгијских медија, раније је осуђиван у Антверпену.
Како наводе, овај мушкарац српског поријекла одрастао је у Антверпену.
"Аслановић је у Антверпену 2017. године осуђен на шест година затвора због шверца кокаина кроз ту белгијску луку. Такође, хапшен је и 2002. године у Белгији због пуцњаве у којој је убијен један мушкарац. На крају судског поступка он је ослобођен, јер је доказано да је довезао починиоца до мјеста злочина, не знајући шта ће овај да уради", пишу белгијски медији.
Подсјећају да је у тренутку убиства у Барселони Аслановић био на потјерници коју је за њим расписала Белгија, такође због шверца кокаина из Јужне Америке.
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"За Кристијаном Кикијем Аслановићем је Белгија расписала европски налог за хапшење. Он је означен као високопозиционирани припадник балканског картела. Истражитељи су сумњали да је у луци Антверпен био задужен за извлачење кокаина који је пристизао прекоокеанским бродовима у ту белгијску луку. Практично, он је био спона између наручилаца дроге и људи који су у самој луци били задужени за извлачење кокаина прије царинских контрола", наводи извор.
Белгијски медији истичу да је Аслановић рођени Београђанин, али да је одрастао у Антверпену, што му је омогућило да се добро позиционира у свијету криминала. У појединим полицијским истрагама водио се и под презименом Грчић.
Подсјетимо, убица је 10. јуна пришао Србину на улици у Барселони и испалио му хитац у потиљак, а затим побјегао. Током истраге утврђено је да је убица три дана пратио Аслановића по Барселони, те да га је ликвидирао када је овај кобног јутра изашао из теретане. Идентификација Кристијана Аслановића била је отежана пошто је користио више лажних идентитета.
"Тек када су његови отисци прстију послати у базу Европола и Интерпола, утврђено је о коме је ријеч", наводе извори. За убицом, кога су снимиле сигурносне камере, и даље се трага
(Курир)
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