Пожар прогутао стан у Бечу: Дјеца хитно пребачена у болницу

Аутор:АТВ редакција
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Велики пожар избио је у петак ујутру у стамбеној згради у бечком округу Фаворитен. У драматичној акцији спасавања, мајка и њено двоје мале дјеце превезени су у болницу.
Велика ватрогасно-спасилачка операција одвијала се у петак ујутру у бечком Фаворитену. Густ дим куљао је из стамбене зграде на углу улица Тростштрасе и Фаворитенштрасе у 10. округу, након што је у једном од станова избио пожар.
Видео-снимак репортера с лица мјеста приказује сцене драматичне интервенције: неколико екипа хитних служби блокирало је улицу, док су ватрогасци цријевима гасили ватрену стихију.
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Пламен који је бијеснио брзо је стављен под контролу. Мајци која је живјела у стану и њеном двоје мале дјеце (узраста 1 и 2 године) била је потребна хитна медицинска помоћ, након чега су превентивно превезени у болницу, преноси "Хојте".
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