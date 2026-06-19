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Пожар прогутао стан у Бечу: Дјеца хитно пребачена у болницу

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 17:25

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Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

Велики пожар избио је у петак ујутру у стамбеној згради у бечком округу Фаворитен. У драматичној акцији спасавања, мајка и њено двоје мале дјеце превезени су у болницу.

Велика ватрогасно-спасилачка операција одвијала се у петак ујутру у бечком Фаворитену. Густ дим куљао је из стамбене зграде на углу улица Тростштрасе и Фаворитенштрасе у 10. округу, након што је у једном од станова избио пожар.

Видео-снимак репортера с лица мјеста приказује сцене драматичне интервенције: неколико екипа хитних служби блокирало је улицу, док су ватрогасци цријевима гасили ватрену стихију.

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Пламен који је бијеснио брзо је стављен под контролу. Мајци која је живјела у стану и њеном двоје мале дјеце (узраста 1 и 2 године) била је потребна хитна медицинска помоћ, након чега су превентивно превезени у болницу, преноси "Хојте".

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Тагови :

Аустрија

Беч

пожар

Дјеца

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