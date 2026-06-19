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Трамп: Поштоваћемо период за преговоре од 60 дана

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 16:02

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Амерички предсједник Доналд Трамп гестикулира док напушта бину након конференције за медије на крају самита Г7 у Евијан ле Бену, Француска, у сриједу, 17. јуна 2026. године.
Фото: Vadim Ghirda/Tanjug/AP

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће Вашингтон поштовати рок од 60 дана за преговоре са Ираном, иако је састанак у Швајцарској отказан.

Трамп је истакао да Америка није пристала на меморандум о разумијевању из очаја, али да Иран јесте.

"Они не добијају новац, ни десет центи! Рат је нанио штету Ирану! Више немају ваздухопловство, морнарицу, противавионску опрему, радар или практично било шта друго", навео је Трамп на мрежи "Трут сошл".

Он је додао да америчке демократе, упркос томе, тврде да је "Ирану сада боље него прије четири мјесеца".

Преговори између САД, Ирана, Катара и Пакистана, који су требали да буду одржани данас у Швајцарској, одгођени су, саопштено је раније из швајцарског Министарства спољних послова.

За сада није познат разлог одгађања састанка.

Стране су меморандумом добиле 60 дана за преговоре о иранском нуклеарном програму и америчким санкцијама Ирану, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Сједињене Америчке Државе

Иран

Израел Иран

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