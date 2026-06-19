Директор Лувра: Музеј остаје без снаге

Аутор:АТВ редакција
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Лувр се бори да пронађе средства за реновирање својих застарелих просторија, упозорио је његов нови директор, након низа проблема који су кулминирали дрском крађом накита вриједног 100 милиона долара. Кристоф Лерибо, обраћајући се одбору Сената, рекао је да музеј, упркос својој величини, губи снагу, извјештава Ле Монд .
„Упркос импозантној величини и свакодневној посвећености особља, Лувр остаје без снаге“, рекао је Лерибо. „Његова опрема и инфраструктура ближе се крају свог животног вијека.“ Лерибо, историчар умјетности и стручњак за умјетност 18. вијека, преузео је музеј у фебруару.
Његов претходник је поднео оставку након срамотне крађе царских драгуља усред бела дана прошлог октобра, која је открила озбиљне пропусте у безбједности. „Хитне ситуације везане за зграду се гомилају, а када је реч о инвестицијама, суочавамо се са зидом“, додао је Лерибо.
Лувр, дом култних уметничких дијела попут Моне Лизе Леонарда да Винчија, најпосећенији је музеј на свијету са око девет милиона посетилаца годишње. Смјештен у огромној палати у центру Париза, на обалама ријеке Сене, градили су га француски монарси вијековима, повремено користећи га као своју званичну резиденцију.
Музеј се посљедњих година суочио и са другим проблемима, укључујући поновљене штрајкове који су проузроковали губитак прихода и шему преваре са улазницама која га је могла коштати 10 милиона евра. Такође су примећени проблеми са цурењем воде и други изазови у одржавању.
(индекс)
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