Нова драма у Лувру, пала оставка

24.02.2026

22:30

Нова драма у Лувру, пала оставка
Фото: Tanjug/AP/Christophe Ena

Предсједница музеја Лувр Лоранс де Кар поднијела је оставку предсједнику Француске Емануелу Макрону, а он ју је прихватио, саопштила је данас Јелисејска палата.

Како је наведено, Макрон је оставку поздравио као "чин одговорности у вријеме када је највећем свјетском музеју потребан мир и снажан нови подстицај за успјешно спровођење великих пројеката који се односе на безбиједност и модернизацију".

"Предсједник Француске се Де Кар захвалио на раду и посвећености посљедњих година. Ослањајући се на њену неоспорну научну стручност, желио је да јој повјери мисију у оквиру француског предсједавања Г7 о сарадњи између главних музеја дотичних земаља", наводи се у саопштењу, преноси БФМТВ.

Марк Епстин

Свијет

Брат Џефрија Епстина прекинуо интервју уживо: Није ме брига за жртве

Паришки музеј Лувр опљачкан је 19. октобра прошле године, када су провалници побјегли са накитом вриједним 88 милиона евра.

У мјесецима након тога услиједили су и бројни штрајкови запослених у музеју, што је доводило до честих затварања, преноси "24Седам"

