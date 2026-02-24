Logo
Побјегле из приколице: Краве регулисале саобраћај на ауто-путу

24.02.2026

21:41

Коментари:

0
Krave Stoka Goveda
Фото: Pixabay

На ауто-путу "New York State Thruway" владао је прави хаос када су три краве побјегле из приколице за стоку и ушле у саобраћај на међудржавној цести 90.

Полиција државе Њујорк изјавила је да је приколица била паркирана на банкини ауто-пута на излазу 56 у Бласдејлу, близу Бафала, због механичког проблема када су три краве у понед‌јељак побјегле и ушле на ауто-пут.

Краве су се кретале напријед-назад с цесте покушавајући избјећи полицију, своје власнике и пролазнике који су стали како би помогли. Саобраћај је био успорен у оба смјера током потјере.

Власти су изјавиле да су двије краве брзо ухваћене, али трећа је успјела избјећи хватање још неко вријеме прије него што су је власници осигурали.

Краве су сигурно уклоњене с мјеста догађаја, али Управа ауто-пута "New York State Thruway" упозорила је да су због инцидента и даље постојали застоји у саобраћају, наводи "Упи".

Тагови :

krave

саобраћај

incident

Коментари (0)
