Ухапшен серијски убица: Мјештани села и даље у страху

Страх и неизвјесност влада међу становништвом у руралним местима општине Старо Нагоричане, након што је полиција ухапсила двадесетпетогодишњег мјештанина села Малотино, осумњиченог за убиство седамдесетосмогодишње жене из села Челопек.
Због страха, дио породица је одвео старије родитеље из неколико села општине Старо Нагоричане. Они који су остали забринути су за своју безбједност. Већина познаје осумњиченог, о коме кажу да је бициклом обилазио села и чувао стоку, јавља а1он.
"Бојимо се, како да не, сједим сама, али сада ме је страх. Неке жене које су старије су све одвеле или кћерке, синови, или долазе често. Надамо се да ће бити безбједније. Држава и институције треба да учине нешто да се становници не плаше, иначе како ћемо живјети. Сваке године смо све старији и како ћеш да се одбраниш када ти дође неко такав", изјавила је Добрица Јовановска, становница села Челопек.
Како наводи кумановска полиција, 12. фебруара осумњичени је ушао у дом седамдесетосмогодишње жене, физички је напао и убио јастуком.
"У селу Драгоманце, општина Старо Нагоричане, полицијски службеници Полицијске станице Старо Нагоричане лишили су слободе Т.Б. (25) из села Малотино, општина Старо Нагоричане, због сумње да је извршио кривично дјело по члану 123 Кривичног закона. Сумња се да је 12. фебруара у њеном дому физички напао и убио јастуком М.С. (78) из села Челопек, општина Старо Нагоричане, због чега је преминула на лицу мјеста", саопштила је полиција.
Становници су узнемирени јер се осумњичени повезује и с другим случајевима сличним овом убиству.
"Ја сам бивши директор школе, он овдје живи у близини школе. Чувао је стоку. Познајем жртву која је потекла из нашег села, овде је живјела као пензионерка. Заиста смо узнемирени, нисмо имали овакве случајеве, морамо да се закључавамо, да пазимо", каже Владо Јакимовски, становник села.
За једну од жртава, која је била млађа жена, издата је наредба за ексхумацију и обдукцију. У протеклих неколико дана, Основно јавно тужилаштво Куманово, истражни центар МУП-а и тимови Института за судску медицину прикупили су доказе који указују на повезаност овог догађаја са неколико других сличних случајева у Старом Нагоричану.
"Због сличности у избору жртве и бруталног начина извршења дјела, испитује се да ли су и у тим случајевима убиства извршена од истог починиоца. За једну од потенцијалних жртава јуче је наређена ексхумација и обдукција, са тијела преминуле жене узети су трагови и ДНК који се вјештаче. Истражни органи раде на сложеним вјештачењима и анализама, као и другим радњама за обезбеђивање доказа, који тренутно не могу бити јавно објављени због тајности поступка", наводи се у саопштењу Тужилаштва.
Тужилаштво је наложило и психијатријско вјештачење осумњиченог од стране тима стручњака - форензичких психијатара из Института за психијатрију у Скопљу.
