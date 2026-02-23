Logo
Мистериознa свјетлa на небу изнад Јадрана, стручњаци дали објашњење

23.02.2026

20:25

Мистериозна свјетлост на Јадрану
Фотографије необичне појаве на небу изнад Јадрана изазвале су бројне реакције корисника.

Многи су у коментарима покушавали да схвате о чему је ријеч, износећи различите теорије и нагађања, док су појединци признали да их је призор истовремено одушевио и збунио.

Осјећај праве мистерије

Иза фотографија стоји искусни ронилац Ведран Дорушић, који је необичну свјетлосну појаву забиљежио и објавио на платформи Фејсбук.

Како преноси Морски.хр, призори су снимљени изнад места Кошљун на острву Пагу, у смјеру ка Виру, синоћ око 21.35 часова.

Дорушић није био једини свједок овог занимљивог призора. Исто су видјели чланови његове породице, као и други становници острва у сјеверном Јадрану.

Оно што им је свима било заједничко, јесте осјећај мистерије који овакве појаве остављају за собом.

Шта кажу стручњаци?

Како би разјаснио о чему се тачно ради, новинари су контактирали астронома Анту Радонића, који је понудио научно објашњење.

“То је резултат скенирања ласером са сателита, помоћу система Лидар. Ријеч је о одбијању кохерентне свјетлости од молекула кисеоника и азота или честица аеросола у атмосфери. Енергија таквог зрачења је хиљадама пута мања од дјеловања Сунчеве свјетлости“, рекао је Радонић, а преноси Слободна Далмација.

Иако сцене дјелују готово нестварно, ријеч је о безопасној и добро познатој технологији која се користи за истраживање атмосфере.

Овај необичан призор је успио да узбурка машту бројних посматрача и подсјети колико су природни и технолошки феномени често недовољно познати широј јавности.

