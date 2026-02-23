Добро пазите шта радите: Ово је најопаснији датум ретроградног Меркура

23.02.2026
20:07
Током 2026. године један од најзначајнијих астролошких догађаја, који се готово потпуно поклапа с владавином Риба, јесте прво ретроградно кретање Меркура.
Моћни Меркур, планета која у астрологији управља комуникацијом, информацијама, уговорима и логистиком биће ретроградна од 26. фебруара до 20. марта 2026. године, док је Меркур и даље унутар знака Риба.
Ретроградни Меркур најчешће се повезује с неразумијевањем, кашњењима, неспоразумима и техничким проблемима. Тада ствари које иначе радимо рутински, попут дописивања, планирања путовања или потписивања уговора, могу да измакну контроли или захтијевају додатну пажњу.
Када се догоди ретроградни Меркур у знаку Риба, његова енергија дјелује посебно компликујући и интензивно, јер Рибе појачавају емоције, машту и интроспекцију, док логика и јасноћа мислила могу бити слабије изражени. Меркур влада комуникацијом, као и пословним односима, документима, уговорима, порукама и свим врстама споразума.
Када се ова планета "окрене уназад", као да се поново врши преглед свега већ урађеног, па се чешће јављају сасвим неочекивани неспоразуми у разговорима, поруке и-мејлови могу бити погрешно протумачени, важни документи могу да имају велике грешке, може да дође до промена планова, кварова уређаја и интернет веза, и то у најнезгоднијем тренутку... Управо зато астролози не савјетују да се у овом периоду започињу важне ствари.
Овај датум се издваја јер се тада поклапа више напетих аспеката који појачавају типичне ретроградне проблеме. У том тренутку је Меркур дубоко ретроградан, односно успорен, конфузан, дезоријентисан, налази се у знаку Риба, што доноси појачане емоције, замагљивање ствари и погрешне процене. Ова планета, такође, прави напет аспект са Марсом, што нам појачава импулсивност, конфликте и брзоплете одлуке. Истовремено је Меркур под јаким утицајем Нептуна, па стижу и заблуде и погрешне информације.
То је комбинација која доноси:
Може да се деси да ћете зажалити због поруке коју пошаљете 14. марта, одлучите нешто из ината и потом схватите да је на вашу штету. Није искључено да ћете ући у расправу иако немате довољно чињеница или аргумената, као и да погрешно тумачите саговорника.
Ако можете, тај дан искористите за ревизију постојећих планова и да завршите нешто што сте започели умјесто да нешто кренете испочетка. Уколико је апсолутно неопходно да нешто потпишете 14. марта, обавезно добро провјерите документацију, пише Глоси.
