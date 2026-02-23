Logo
Large banner

Добро пазите шта радите: Ово је најопаснији датум ретроградног Меркура

23.02.2026

20:07

Коментари:

0
Добро пазите шта радите: Ово је најопаснији датум ретроградног Меркура
Фото: Unsplash

Током 2026. године један од најзначајнијих астролошких догађаја, који се готово потпуно поклапа с владавином Риба, јесте прво ретроградно кретање Меркура.

Моћни Меркур, планета која у астрологији управља комуникацијом, информацијама, уговорима и логистиком биће ретроградна од 26. фебруара до 20. марта 2026. године, док је Меркур и даље унутар знака Риба.

Ретроградни Меркур најчешће се повезује с неразумијевањем, кашњењима, неспоразумима и техничким проблемима. Тада ствари које иначе радимо рутински, попут дописивања, планирања путовања или потписивања уговора, могу да измакну контроли или захтијевају додатну пажњу.

Када се догоди ретроградни Меркур у знаку Риба, његова енергија дјелује посебно компликујући и интензивно, јер Рибе појачавају емоције, машту и интроспекцију, док логика и јасноћа мислила могу бити слабије изражени. Меркур влада комуникацијом, као и пословним односима, документима, уговорима, порукама и свим врстама споразума.

Када се ова планета "окрене уназад", као да се поново врши преглед свега већ урађеног, па се чешће јављају сасвим неочекивани неспоразуми у разговорима, поруке и-мејлови могу бити погрешно протумачени, важни документи могу да имају велике грешке, може да дође до промена планова, кварова уређаја и интернет веза, и то у најнезгоднијем тренутку... Управо зато астролози не савјетују да се у овом периоду започињу важне ствари.

мексико ел менчо картел

Свијет

Убиство вође картела покренуло хаос у Мексику; Најмање 50 мртвих

Овај датум се издваја јер се тада поклапа више напетих аспеката који појачавају типичне ретроградне проблеме. У том тренутку је Меркур дубоко ретроградан, односно успорен, конфузан, дезоријентисан, налази се у знаку Риба, што доноси појачане емоције, замагљивање ствари и погрешне процене. Ова планета, такође, прави напет аспект са Марсом, што нам појачава импулсивност, конфликте и брзоплете одлуке. Истовремено је Меркур под јаким утицајем Нептуна, па стижу и заблуде и погрешне информације.

То је комбинација која доноси:

  • погрешно тумачење порука
  • брзоплете реакције због повређеног ега
  • потписивање нечега што касније захтева исправке
  • техничке грешке
  • изговарање ријечи које се не могу повући

Може да се деси да ћете зажалити због поруке коју пошаљете 14. марта, одлучите нешто из ината и потом схватите да је на вашу штету. Није искључено да ћете ући у расправу иако немате довољно чињеница или аргумената, као и да погрешно тумачите саговорника.

Шта радити 14. марта?

Ако можете, тај дан искористите за ревизију постојећих планова и да завршите нешто што сте започели умјесто да нешто кренете испочетка. Уколико је апсолутно неопходно да нешто потпишете 14. марта, обавезно добро провјерите документацију, пише Глоси.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

Retrogradni Merkur

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Убиство вође картела покренуло хаос у Мексику; Најмање 50 мртвих

Свијет

Убиство вође картела покренуло хаос у Мексику; Најмање 50 мртвих

2 ч

0
Срушио се авион хитне помоћи: У њему било седам особа

Свијет

Срушио се авион хитне помоћи: У њему било седам особа

2 ч

0
Опљачкао златару виљушкаром, па побјегао на магарцу

Свијет

Опљачкао златару виљушкаром, па побјегао на магарцу

2 ч

0
Онколог упозорава: У ових 6 заблуда вјерујемо, а саботирају нам здравље

Здравље

Онколог упозорава: У ових 6 заблуда вјерујемо, а саботирају нам здравље

2 ч

0

Више из рубрике

horoskop astrologija

Занимљивости

Не вјерујте им ни ријеч: Људи рођени у овом знаку су прави манипулатори

3 ч

0
С којим знаковима се најбоље слажу Рибе?

Занимљивости

С којим знаковима се најбоље слажу Рибе?

5 ч

0
Финансијски хороскоп од 23.2. до 1.3: Неочекивани приливи новца

Занимљивости

Финансијски хороскоп од 23.2. до 1.3: Неочекивани приливи новца

7 ч

0
Студенти о животу у Словенији: „Нисам била спремна за неке ствари“

Занимљивости

Студенти о животу у Словенији: „Нисам била спремна за неке ствари“

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

25

Опет се затресло: Серија земљотреса погодила БиХ

22

24

Новорођенче које је путовало на лијечење преминуло током лета

22

22

Пелет пада - купци чекају ударне попусте

22

19

Цијене злата порасле након Трампове најаве додатних глобалних царина

22

16

Москва позвала Вашингтон да ослободи Мадура и његову супругу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner