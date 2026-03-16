Хоће ли ПД ПС БиХ данас укинути акцизе на гориво

16.03.2026
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ данас разматра приједлог измјена Закона о акцизама којим би се омогућило смањење или привремено укидање акциза на нафтне деривате у случају поремећаја на тржишту.
Разлог за покретање ове иницијативе је значајан раст цијена нафте на свјетском тржишту, који је у посљедњем периоду повећан за око 25 одсто, уз процјене да би цијене могле наставити расти.
Тај тренд већ се одражава и на тржиште горива у БиХ, гдје су цијене на бензинским пумпама у порасту.
У јавности је већ примјетно поскупљење горива.
Предложене измјене Закона о акцизама предвиђају да Савјет министара Босне и Херцеговине добије овлаштење да у ванредним околностима може донијети одлуку о смањењу или укидању акциза на нафтне деривате. Таква одлука могла би се примјењивати најдуже шест мјесеци у току једне календарске године.
Закон је упућен у хитну процедуру, а да би ступио на снагу потребно је да га усвоје оба дома Парламентарне скупштине БиХ.
Предлагач законског рјешења је шеф Клуба посланика СДП-а у Представничком дому Саша Магазиновић, који је појаснио да је циљ измјена омогућити брзу реакцију власти у кризним ситуацијама.
Смањење акциза, које представљају један од значајних буџетских прихода, свакако би имало утицај на јавне финансије. Ипак, поједини стручњаци сматрају да у кризним околностима држава треба реаговати како би заштитила потрошаче, јер раст цијена горива често повлачи и поскупљење бројних других производа и услуга.
