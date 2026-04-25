Нетанијаху наредио израелској војсци да нападне Хезболах у Либану

Израелски премијер Бењамин Нетанијаху наредио је израелској војсци да нападне циљеве Хезболаха у Либану, саопштено је из његовог кабинета.
"Премијер Нетанијаху је наредио ИДФ-у да изврши снажне ударе на мете Хезболаха у Либану", наводи се у саопштењу, преноси Тајмс оф Израел.
Хезболах је раније данас лансирао ракете и дронове на сјевер Израела и трупе стациониране у јужном Либану.
Хезболах је изводио више напада дневно на израелске снаге стациониране у јужном Либану усред примирја, тврдећи да реагује на наводна израелска кршења примирја, пише израелски портал.
Израелска војска је претходно саопштила да је дрон Хезболаха из Либана активирао сирене у сјеверној пограничној заједници Малкија прије неког времена.
Израелске одбрамбене снаге кажу да су изгубиле контакт са "сумњивим ваздушним циљем", што указује да се дрон негдје срушио.
Војска додаје да је инцидент "очигледно кршење споразума о прекиду ватре од стране терористичке групе Хезболах", пише Танјуг.
