Нетанијаху наредио израелској војсци да нападне Хезболах у Либану

25.04.2026 22:01

Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори током конференције за новинаре у Јерусалиму, у четвртак, 19. марта 2026. године.
Израелски премијер Бењамин Нетанијаху наредио је израелској војсци да нападне циљеве Хезболаха у Либану, саопштено је из његовог кабинета.

"Премијер Нетанијаху је наредио ИДФ-у да изврши снажне ударе на мете Хезболаха у Либану", наводи се у саопштењу, преноси Тајмс оф Израел.

Хезболах је раније данас лансирао ракете и дронове на сјевер Израела и трупе стациониране у јужном Либану.

Хезболах је изводио више напада дневно на израелске снаге стациониране у јужном Либану усред примирја, тврдећи да реагује на наводна израелска кршења примирја, пише израелски портал.

Руска суперјахта

Свијет

Руска суперјахта прелази Ормуски мореуз

Израелска војска је претходно саопштила да је дрон Хезболаха из Либана активирао сирене у сјеверној пограничној заједници Малкија прије неког времена.

Израелске одбрамбене снаге кажу да су изгубиле контакт са "сумњивим ваздушним циљем", што указује да се дрон негдје срушио.

Војска додаје да је инцидент "очигледно кршење споразума о прекиду ватре од стране терористичке групе Хезболах", пише Танјуг.

Прочитајте више

Руска суперјахта пролази Ормушки мореуз

Свијет

Погледајте како руска суперјахта пролази Ормуски мореуз

2 ч

0
Јубилеј Аудио-визуелног центра Републике Српске: Пет година „Наших прича“

Култура

Аудио-визуелни центар Републике Српске обиљежио пет година рада

3 ч

0
Дарко Младић за АТВ: Здравствено стање генерала драматично лоше

Република Српска

Дарко Младић за АТВ: Здравствено стање генерала драматично лоше

3 ч

0
Председник Владе Мађарске Виктор Орбан

Свијет

Орбан се одриче посланичког мандата

3 ч

0

Више из рубрике

Руска суперјахта пролази Ормушки мореуз

Свијет

Погледајте како руска суперјахта пролази Ормуски мореуз

2 ч

0
Председник Владе Мађарске Виктор Орбан

Свијет

Орбан се одриче посланичког мандата

3 ч

0
Председник Доналд Трамп слуша током догађаја о приступачности здравствене заштите у Овалном кабинету Беле куће, у четвртак, 23. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп отказао пут Виткофа и Кушнера у Пакистан

6 ч

0
Терористички напад у Малију

Свијет

Терористички напади широм Малија: Желе да убију генерала који је на челу владе

6 ч

0

  • Најновије

22

01

Нетанијаху наредио израелској војсци да нападне Хезболах у Либану

21

57

Погледајте како руска суперјахта пролази Ормуски мореуз

21

40

Аудио-визуелни центар Републике Српске обиљежио пет година рада

21

14

Дарко Младић за АТВ: Здравствено стање генерала драматично лоше

21

03

Орбан се одриче посланичког мандата

