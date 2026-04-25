Терористички напади широм Малија: Желе да убију генерала који је на челу владе

У току су напади терористичких и исламистичких група широм Малија, па и у Бамаку. Мете су им аеродром, касарне а желе и да убију генерала који је на челу владе.
Борбе су се наставиле у близини војног кампа Сеноу, близу међународног аеродрома Бамако-Сеноу у главном граду, након координисаних напада у којим је погођено више локација широм Малијаданас рано ујутру.
🇲🇱 JNIM (Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin) and FLA (Front for the Liberation of Azawad) militants have launched a joint offensive on Mali's capital Bamako.— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) April 25, 2026
Fighting reported in Kati, on the northwestern outskirts of the capital, and in Kidal, where Russia's African Corps… pic.twitter.com/ZAtIkVNv9g
Напади су усмјерени на подручја у Бамаку, укључујући Сеноу и Кати, као и Севаре, Мопти, Гао и Кидал, што указује на високо синхронизовану операцију.
Multiple technicals and dozens of militants, likely with Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), seen earlier entering Kati just to the northwest of Mali’s capital of Bamako, with seemingly no resistance from the Malian Army or Africa Corps. pic.twitter.com/06UhJeMhO1— OSINTdefender (@sentdefender) April 25, 2026
Главни аеродром у Бамаку и резиденција министра обране у Катију били су међу пријављеним метама, док су интензивне борбе забиљежене у Кидалу. Становници су пријавили експлозије и пуцњаву у неколико подручја.
- Генерални штаб Оружаних снага обавјештава националну јавност да су неидентификоване наоружане терористичке групе циљале одређене стратешке тачке и касарне у главном граду и унутрашњости рано јутрос - наводи се у саопштењу војске.
Друштво
Какво нас вријеме очекује почетком наредне седмице?
- Борбе су у току. Позивамо становништво да остане мирно и будно. Наше одбрамбене и безбједносне снаге тренутно су ангажоване на уништавању нападача.
Urban warfare still ongoing between JNIM/FLA coalition against the Malian army and the Russian Africa Corps in the city of Kidal. https://t.co/Z8jTN4MUZT pic.twitter.com/e7loXBG7P3— Brant (@BrantPhilip_) April 25, 2026
Мали се често од 2012. године суочава с нападима наоружаних група, укључујући претходне нападе 2024. године усмјерене на Кати и подручје аеродрома Сеноу.
Регион
Драма у Славонији: Срушио се змај, има повријеђених
Земљом тренутно влада генерал Асими Гоита, који је предсједник транзиционе владе. Он је ефективно на власти од другог војног удара у мају 2021. године, када је смијенио претходног привременог предсједника и преузео контролу над прелазном владом.
Larger numbers of militants seen entering Mali’s capital of Bamako this morning, as elements of the Malian Army and Africa Corps have seemingly collapsed across the country upon almost immediate contact with the FLA and JNIM. pic.twitter.com/F71QnIEvBp— OSINTdefender (@sentdefender) April 25, 2026
