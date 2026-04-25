Терористички напади широм Малија: Желе да убију генерала који је на челу владе

АТВ
25.04.2026 18:15

Терористички напад у Малију
Фото: Brant/X/Screenshot

У току су напади терористичких и исламистичких група широм Малија, па и у Бамаку. Мете су им аеродром, касарне а желе и да убију генерала који је на челу владе.

Борбе су се наставиле у близини војног кампа Сеноу, близу међународног аеродрома Бамако-Сеноу у главном граду, након координисаних напада у којим је погођено више локација широм Малијаданас рано ујутру.

Напади су усмјерени на подручја у Бамаку, укључујући Сеноу и Кати, као и Севаре, Мопти, Гао и Кидал, што указује на високо синхронизовану операцију.

Главни аеродром у Бамаку и резиденција министра обране у Катију били су међу пријављеним метама, док су интензивне борбе забиљежене у Кидалу. Становници су пријавили експлозије и пуцњаву у неколико подручја.

- Генерални штаб Оружаних снага обавјештава националну јавност да су неидентификоване наоружане терористичке групе циљале одређене стратешке тачке и касарне у главном граду и унутрашњости рано јутрос - наводи се у саопштењу војске.

- Борбе су у току. Позивамо становништво да остане мирно и будно. Наше одбрамбене и безбједносне снаге тренутно су ангажоване на уништавању нападача.

Мали се често од 2012. године суочава с нападима наоружаних група, укључујући претходне нападе 2024. године усмјерене на Кати и подручје аеродрома Сеноу.

Земљом тренутно влада генерал Асими Гоита, који је предсједник транзиционе владе. Он је ефективно на власти од другог војног удара у мају 2021. године, када је смијенио претходног привременог предсједника и преузео контролу над прелазном владом.

(Јутарњи.хр)

