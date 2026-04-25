Пред Ђурђевдан обавезно унесите ову биљку у кућу: Вјерује се да штити укућане од болести и несреће

25.04.2026 17:17

Фото: Marina Leonova/Pexels

У народном вјеровању, Ђурђевдан заузима посебно мјесто - као тренутак када се зима дефинитивно повлачи, а дом и укућани "прелазе" у период нове снаге, здравља и напретка. Зато се каже да би управо уочи овог празника у кућу требало унијети једну биљку која, како су вјеровали наши стари, има посебну моћ.

На први поглед обична и скромна биљка, коприва у народној традицији има врло снажну симболику. Иако жари на додир, вјеровало се да она не доноси зло, већ га одвраћа. Њена "жара" није казна, већ заштита - зато су је наши стари уносили у дом прије Ђурђевдана, јер коприва према народном вјеровању чува кућу и укућане од болести, несреће и лоших утицаја.

Посебно је распрострањено вјеровање да коприва тјера малер и баксузлук. Сматрало се да тамо гдје она уђе, ту нема мјеста за злу срећу, урокљиве погледе и тешке мисли. Зато се стављала уз праг, испод крова или у углове куће, као чувар дома.

Коприва је уједно и симбол снаге и истрајности. Расте гдје год да падне, не тражи много, али зато даје много, па је и њен "долазак" у кућу имао значење призивања здравља, отпорности и стабилности за цијелу породицу.

У неким крајевима, обичај је био да се бере неколико дана прије Ђурђевдана, обавезно рано ујутру, са поштовањем и тишином, и уноси у дом уз добре жеље за све укућане. Вјеровало се да тада њена моћ "ради најјаче" - да штити, чисти и доноси мир.

Зато се и данас у народном сјећању коприва не доживљава само као биљка која пече, већ као биљка која чува. Скромна, али јака - баш као и дом који жели да остане заштићен од свега што не доноси добро.

(ЖенаБлиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

ђурђевдан

православље

обичаји

коприва

