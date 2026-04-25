Нове оптужбе на рачун Мајкла Џексона: Били смо изманипулисани

Породица Касио поново је у центру пажње, након што су поједини чланови јавно изнијели тешке оптужбе на рачун Мајкла Џексона, годинама након што су га, како тврде, бранили по његовом налогу.
У интервјуу за Њујорк Тајмс од 24. априла, четворо од петоро браће и сестара Алдо, Еди, Доминик и Мари Никол говорили су о, како су описали, сложеном и трауматичном односу са славним пјевачем, укључујући тврдње о сексуалном злостављању у дјетињству.
Породица Касио упознала је Џексона преко оца Доминика, који је радио као менаџер хотела Хелмсекј Палас у Њујорку, гдје је пјевач често боравио осамдесетих година. Временом су се зближили, а деца су почела да посећују његово имање Неверланд чак и без пратње родитеља.
У том периоду, како наводе, Џексон је постао много више од пријатеља.
„Учинио је да се осјећамо као да је све пријатељ, отац, емоционална подршка“, рекао је Еди.
Браћа и сестре тврде да нису били само жртве, већ и, како кажу, „програмирани“ да га бране од оптужби које су се појављивале током година.
Годинама су јавно негирали било какво непримерено понашање, укључујући и гостовање код Опре Винфри након пјевачеве смрти.
Прекретница је, према њиховим ријечима, дошла тек након гледања ХБО документарца Леавинг Неверланд из 2019. године, који се бави сличним оптужбама других мушкараца.
„Били смо изманипулисани и обучени да га штитимо“, изјавио је Еди, додајући да им је филм помогао да „прогледају“.
Након подношења тужбе против Џексонове заоставштине, породица Касио је 2020. године постигла нагодбу вриједну око 16 милиона долара, која је исплаћивана током пет година.
По завршетку исплата 2025. године, преговори о додатној компензацији довели су до поновног изношења случаја у јавност.
Адвокат Џексонове заоставштине, Марти Сингер, оштро је одбацио оптужбе, назвавши их „очајничким покушајем изнуде новца“.
Он је подсјетио да су чланови породице Касио више од 25 година јавно бранили пјевача, укључујући и изјаве из књиге Френка Касија из 2011. године, у којој тврди да Џексон никада није учинио ништа непримјерено.
Сингер тврди да нове оптужбе директно противрече ранијим изјавама и да представљају покушај да се из заоставштине извуче додатни новац.
Суд је у јануару наговестио да би претходна нагодба могла спријечити даље тужбе, али адвокат породице, Марк Герагос, тврди да је споразум био изнуђен и правно неважећи.
Он наводи да је циљ споразума био да прикрије наводно злостављање, што, према његовим ријечима, чини уговор непримјењивим.
Све ове тврдње поново су доспјеле у фокус баш у тренутку када биографски филм "Michael" стиже у биоскопе.
Иако филм добија позитивне критике, суочава се и са замјеркама јер не обрађује дугогодишње контроверзе које су пратиле живот "Краља попа", преноси Курир.
