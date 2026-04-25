Позната пјевачица открила да има лично обезбјеђење више од 10 година

Индира Радић проговорила је о плановима за будућност и физичкој трансформацији, а многе је изненадила признањем да већ више од деценије има лично обезбјеђење.
У искреном разговору осврнула се и на здравствено стање свог дугогодишњег сарадника, композитора Горана Ратковића Ралета, који је недавно оперисан, али је најприје говорила о промјенама које планира код себе.
Економија
Вјештачка интелигенција дијели отказе: Више од 20.000 људи остаје без посла
- Ја сам на добром путу да се трансформишем. Прво желим да тренирам, да смршам, да се доведем у ред и да завршим свој нови ЦД. Не знам шта би естрада могла да уради да се промијени, има свега и свачега, само да смо сви живи и здрави. Мијењала сам фризуру – природно сам коврџава, али сам је исправљала пет година. Сада долазе коментари зашто не промијеним, али нећу – како сам почела, тако ћу и завршити - рекла је Индира.
Говорећи о Ралету, истакла је да је његово стање стабилно:
- Рале је у болници, оперисан је и добро је. Нисам ишла да га обиђем јер мислим да посјете нису дозвољене, али сам у контакту с његовим сином и породицом. Његова супруга је у Њемачкој, а ја сам добра с њиховом дјецом - казала је.
Свијет
Лавров: Сјећање на Миру Додик заувијек ће остати у срцима њених најближих
Открила је и да већ 11 година има исто обезбјеђење, с којим је развила близак однос:
- Имам исто обезбјеђење 11 година, као породица смо. Волим да имам добру организацију око себе, да знамо шта радимо. Када смо први пут разговарали, питали су ме имамо ли непријатеље, рекла сам да немамо – једноставно желим да буду ту, да ме испрате и да ми помогну да се попнем на бину, због сигурности. Мрак је, каблови су свуда. Једном сам сломила ногу управо због тога. Када имам обезбјеђење, имам осјећај сигурности – тада је све мирније и под контролом - закључила је пјевачица.
