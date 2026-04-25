Logo
Large banner

Позната пјевачица открила да има лично обезбјеђење више од 10 година

Аутор:

АТВ
25.04.2026 16:30

Коментари:

0
Индира Радић са коврџавом плавом косом
Фото: indiraradicofficial/Instagram/Screenshot

Индира Радић проговорила је о плановима за будућност и физичкој трансформацији, а многе је изненадила признањем да већ више од деценије има лично обезбјеђење.

У искреном разговору осврнула се и на здравствено стање свог дугогодишњег сарадника, композитора Горана Ратковића Ралета, који је недавно оперисан, али је најприје говорила о промјенама које планира код себе.

стрес-посао

Економија

Вјештачка интелигенција дијели отказе: Више од 20.000 људи остаје без посла

- Ја сам на добром путу да се трансформишем. Прво желим да тренирам, да смршам, да се доведем у ред и да завршим свој нови ЦД. Не знам шта би естрада могла да уради да се промијени, има свега и свачега, само да смо сви живи и здрави. Мијењала сам фризуру – природно сам коврџава, али сам је исправљала пет година. Сада долазе коментари зашто не промијеним, али нећу – како сам почела, тако ћу и завршити - рекла је Индира.

Говорећи о Ралету, истакла је да је његово стање стабилно:

- Рале је у болници, оперисан је и добро је. Нисам ишла да га обиђем јер мислим да посјете нису дозвољене, али сам у контакту с његовим сином и породицом. Његова супруга је у Њемачкој, а ја сам добра с њиховом дјецом - казала је.

Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Сјећање на Миру Додик заувијек ће остати у срцима њених најближих

Открила је и да већ 11 година има исто обезбјеђење, с којим је развила близак однос:

- Имам исто обезбјеђење 11 година, као породица смо. Волим да имам добру организацију око себе, да знамо шта радимо. Када смо први пут разговарали, питали су ме имамо ли непријатеље, рекла сам да немамо – једноставно желим да буду ту, да ме испрате и да ми помогну да се попнем на бину, због сигурности. Мрак је, каблови су свуда. Једном сам сломила ногу управо због тога. Када имам обезбјеђење, имам осјећај сигурности – тада је све мирније и под контролом - закључила је пјевачица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пјевачица

естрада

обезбјеђење

Индира Радић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гужва на граничном прелазу Градина

Друштво

Дужа задржавања на овим граничним прелазима

1 ч

0
Жена у плавом џемперу и бијелим хлачама сједи на столици са рукама на стомаку.

Здравље

Не игноришите грчеве: Познати љекар открио смртоносне симптоме које многи игноришу

1 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Методе Кијева сличне методама терориста Џохара Дудајева

1 ч

0
Човјек сједи поред иранске заставе током протеста који је спонзорисала влада, а којем су присуствовали медицински радници против америчко-израелске војне кампање испред болнице Имам Хомеини у Техерану, Иран, понедјељак, 6. априла 2026.

Свијет

Иран запријетио Америци: Имамо одговор ако се настави блокада лука

1 ч

0

Више из рубрике

Бивша жена Хариса Џиновића Мелина Џиновић

Сцена

Буран љубавни живот новог Мелининог мужа

1 ч

0
Софија Јанићијевић ријалити учесница из Србије

Сцена

Детаљи афере: Дане (70) открио шта је све плаћао Софији Јанићијевић

3 ч

0
Дара Бубамара

Сцена

Све о Дари Бубамари: Ово су њени скандали

3 ч

0
Шта је заправо на новом интимном снимку Даре Бубамаре

Сцена

Шта је заправо на новом интимном снимку Даре Бубамаре

5 ч

0

  • Најновије

17

12

Новчани хороскоп за мај: Неко плива у новцу, а неко тоне у дуговима

17

05

Инцидент у РиТЕ Угљевик: Избио пожар на багеру

16

59

Ово су најљепша кратка имена за дјевојчице

16

59

Уживајте док можете: Сутра сунчано и топло, а онда нагли обрт

16

53

Нове оптужбе на рачун Мајкла Џексона: Били смо изманипулисани

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner