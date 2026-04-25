Иран запријетио Америци: Имамо одговор ако се настави блокада лука

Иранске оружане снаге саопштиле су данас да су спремне да одговоре Сједињеним Америчким Државама уколико се настави блокада иранских лука, упозоравајући на могуће посљедице по америчке снаге у региону.
Иранска војска упозорила је Сједињене Америчке Државе да ће се суочити са "реакцијом моћних иранских оружаних снага" уколико се настави блокада иранских лука, пренијела је агенција Тасним.
Централна команда "Хазрат Хатам ал-Анбија" саопштила је да оружане снаге располажу "већом снагом и спремношћу него раније" за одбрану суверенитета, територије и националних интереса.
- Спремни смо и одлучни, док пратимо понашање и кретање непријатеља у региону и настављамо да управљамо и контролишемо стратешки мореуз Ормуз, да нанесемо још теже губитке америчким и ционистичким непријатељима у случају нове агресије - додаје се у саопштењу.
(sputniknews.com)
