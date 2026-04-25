Иран запријетио Америци: Имамо одговор ако се настави блокада лука

25.04.2026 15:54

Човјек сједи поред иранске заставе током протеста који је спонзорисала влада, а којем су присуствовали медицински радници против америчко-израелске војне кампање испред болнице Имам Хомеини у Техерану, Иран, понедјељак, 6. априла 2026.
Фото: Tanjug/AP/Francisco Seco

Иранске оружане снаге саопштиле су данас да су спремне да одговоре Сједињеним Америчким Државама уколико се настави блокада иранских лука, упозоравајући на могуће посљедице по америчке снаге у региону.

Иранска војска упозорила је Сједињене Америчке Државе да ће се суочити са "реакцијом моћних иранских оружаних снага" уколико се настави блокада иранских лука, пренијела је агенција Тасним.

Централна команда "Хазрат Хатам ал-Анбија" саопштила је да оружане снаге располажу "већом снагом и спремношћу него раније" за одбрану суверенитета, територије и националних интереса.

- Спремни смо и одлучни, док пратимо понашање и кретање непријатеља у региону и настављамо да управљамо и контролишемо стратешки мореуз Ормуз, да нанесемо још теже губитке америчким и ционистичким непријатељима у случају нове агресије - додаје се у саопштењу.

(sputniknews.com)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

