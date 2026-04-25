Пукло је дјетету у руци: Полиција на ногама због оног што је пронађено у контејнеру

Полиција и даље интензивно истражује случај експлозије у Новом Саду у којој је повријеђен тринаестогодишњи дјечак.
Несрећа се догодила јуче око 16 часова на углу Темеринске и Приморске улице, када је дијете у контејнеру пронашло за сада неидентификовану направу која му је експлодирала у рукама.
Извукао осигурач, па одјекнула детонација
Према незваничним информацијама до којих је дошао Курир, дјечак је претурајући по смећу наишао на предмет из којег је извукао осигурач, након чега је дошло до детонације. Том приликом тешко му је повријеђена шака. Он је хитно превезен у Дјечју болницу, гдје је утврђено да није животно угрожен, али су видљиве озбиљне повреде прста.
Извор Курира открива да се још увијек утврђује шта је тачно експлодирало, али наглашава да највјероватније није ријеч о правој бомби.
"Да је експлодирала бомба, детонација би била далеко јача, а посљедице катастрофалне. Дјечак сигурно не би прошао само са повредом прста. Сумња се на јаку пиротехнику која је немаром бачена у канту. То вероватно не би само од себе пукло, али околности су биле другачије", објашњава наш саговорник и апелује на грађане да буду опрезни са пиротехником.
Становници овог дијела Новог Сада су у шоку. Један од комшија, који ради у непосредној близини, каже да саму експлозију није чуо, што потврђује тезу да није у питању војно оружје.
"Клинци се овдје често окупљају због Најлон пијаце, траже старе ствари по смећу. То треба контролисати. Дјеца треба да се играју, а не да скупљају сировине по кантама", каже он за Курир.
Друга забринута комшиница истиче да је престрављена чињеницом да неко баца опасне ствари у комунални отпад.
"Мислим да је у питању илегално држање експлозивних материја. Онај ко то има, мора знати да се то не баца у смеће. Не дај Боже да је неко наше дијете страдало", каже она.
Из болнице је за Курир потврђено да је тринаестогодишњак задржан на одјељењу хирургије ради праћења.
"Дјечак је задобио повреду малог прста, стабилно је и ускоро ће бити пуштен на кућно лијечење", наводе из болнице.
Полиција је на мјесту догађаја затекла гомилу разбацаног смећа, извршен је увиђај, а детаљи ће бити познати након завршетка истраге.
