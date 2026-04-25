Дјевојка аутомобилом ударила дјевојчицу: Малољетница задобила повреде

Дјевојчица је јуче задобила повреде у Мајданској улици у Сарајеву када је ударио аутомобил
Како је потврђено из МУП-а КС, 24.04.2026. у 07:30 на коловозу улице Мајданска, подручје општине Нови Град, догодила се саобраћајна незгода у којој је дошло до удара и обарања на коловоз пјешака-дјетета, рођена 2016. године, из Сарајева, од стране путничког моторног возила марке „Фиат Панда“.
Возилом је управљала Ч.А. рођена 2001. године из Сарајева.
У овој саобраћајној незгоди тешке тјелесне повреде, фрактура лијеве наткољенице задобила је дјевојчица (2016.), констатоване на КУМ-УКЦ Сарајево, након чега је превезена на клинику ортопедије и трауматологије гдје је задржана на даљем лијечењу.
О наведеном је обавијештен дежурни Кантонални тужилац у Сарајеву, а увиђај је извршен од стране увиђајне екипе МУП-а КС.
(Аваз)
