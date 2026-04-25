У Бањалуци преминуо Ненад Берета

АТВ
25.04.2026 14:18

Преминуо Ненад Берета, дугогодишњи новинар агенције Срна
Фото: Срна

Дугогодишњи новинар Новинске агенције Републике Српске (СРНА) Ненад Берета преминуо је данас у Бањалуци у 64. години.

Берета је вишедеценијским професионалним радом обиљежио једну од најзначајнијих епоха националне новинске агенције.

Преданим радом и односом утицао је на развој плејаде младих новинара, којима је Срна била прва медијска кућа.

Остаће упамћен као професионалац, велики колега и пријатељ.

Термин сахране цијењеног колеге Ненада Берете биће накнадно објављен.

Тагови :

Ненад Берета

Срна

Ин мемориам

