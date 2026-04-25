Младић се задавио парадајзом, мајка се након трагедије убила

Аутор:АТВ
Коментари:0
Венди Дафи (56) из Велике Британије кренула је прије неки дан пут Швајцарске како би над њом била извршена еутаназија. Она се на то одлучила након смрти сина.
Ријеч је о клиници за регулисана самоубиства, а Британка се на тај корак одлучила јер јој је срце превише било сломљено да би живјела без свог јединог сина којег више нема.
Венди Дафи је извршила самоубиство на клинци, онако како је и планирала носећи мајицу свог сина која и даље мирише на њега.
"Могу да потврдим да је Венди Дафи, на сопствени захтјев, асистирано умрла 24. априла и да је поступак завршен без инцидената и у потпуности у складу са њеним жељама. Такође могу да потврдим да ни ми нити било ко од стручног особља које је процјењивало њену менталну способност нисмо имали сумње у њену намјеру, разумијевање и независност и мисли и дјеловања. У историјском смислу енглеског права, њен је био случај 'разумно самоубиство'", рекао је оснивач клинике.
Разлог због којег се Венди одлучила на овај поступак растужио је многе.
Вендин син Маркус Дафи, 23, умро је прије четири године након што се задавио чери парадајзом док је спавао на софи у њиховом дому у Западном Мидлендсу, преноси "Ало".
Вендина, бивша неговатељка, направила је Маркусу сендвич, који је садржао преполовљене чери парадајзе, док је био мамуран на софи.
Комад једног од тих чери парадајза заглавио се у његовом душику док је дремао и он је преминуо.
Венди је покушала да себи одузме живот након трагичне смрти свог сина, али је преживјела. Рекла је љекарима да је туга постала неподношљива и да никаква терапија или лијекови не могу да је поправе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
8 ч1
Свијет
8 ч0
Најновије
17
17
17
12
17
05
16
59
16
59
Тренутно на програму